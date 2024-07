Inés Ballester resta importancia a los divorcio de su vida

Tras veinte años de matrimonio, Inés Ballester y el periodista Juan Luis Ruiz ponían punto y final a su matrimonio... sin embargo, la buena relación entre ellos es un hecho y de eso precisamente nos ha hablado la presentadora de televisión la última vez que hemos estado con ella. "Yo soy como una actriz americana, me he divorciado dos veces" nos confesaba Inés restándole dramatismo a sus divorcios. Además, nos aseguraba estar en paz con sus relaciones anteriores: "No sé, no es que esté orgullosa, pero es la realidad y la realidad de muchas amigas". Y es que, lejos de hablar de lo complicado que puede ser en muchas ocasiones, la periodista nos confesaba que "todo es muy normal, la vida sigue, las ilusiones siguen, el amor sigue. Bueno, que siga todo bien". La profesional de la comunicación también nos desveló que coincidió con la Reina Letizia en TVE, pero "no tuvimos relación" y que cuando verdaderamente conoció a los reyes fue cuando se los presentaron "en un avión, ella y el Rey Felipe, y nada, pues charlamos nada, dos minutos. Tenemos amigas comunes". En cuanto a su carrera profesional, hacía balance y nos desvelaba que "no sé cuándo me retiraré, porque la verdad es que son todos proyectos nuevos" y aseguraba estar "agradecida porque cuenten conmigo y estoy contenta". Y es que Inés cuando era más joven "pensaba que pues que esto de presentadora duraría cuatro días, que luego volvería a la redacción" y sin embargo ha pasado el tiempo y se ha dado cuenta que "esto parece que va en serio".

