España busca sacar partido en París a su condición de potencia en deportes de equipo

España busca convertir en el mayor número de medallas posibles el hecho de que acuda a los Juegos Olímpicos de París como una potencia en lo que a deportes de equipo se refiere, ya que competirá en la cita con un total de once selecciones de las 16 posibles, mejorando las nueve de Tokyo 2020 y debutando en fútbol femenino y baloncesto 3x3 femenino. Tan solo en voleibol y rugby 7 no habrá representación española, además del baloncesto 3x3 masculino. Ahora, la delegación española puede optar a mejorar sus resultados en Tokio, donde logró tres medallas, el tope histórico español por equipos, dos de ellas de plata, en waterpolo femenino y fútbol masculino, y el bronce del balonmano masculino. En total, en su historia olímpica de Juegos de Verano, España ha ganado 23 medallas en deportes por equipo, sólo tres de ellas de oro: el del hockey hierba femenino y el fútbol masculino en Barcelona'92 y el del waterpolo masculino en Atlanta'96. El resto son 13 de plata y siete de bronce, con el baloncesto, el balonmano y el hockey hierba habiendo aportado al medallero general cinco cada uno, y el fútbol y el waterpolo, cuatro cada uno. España tendrá por primera vez en unos Juegos Olímpicos doble presencia en fútbol, balonmano, waterpolo, baloncesto y hockey hierba. En el caso del primero, será la primera vez que esto suceda, después de que el equipo femenino consiguiera la clasificación en la pasada Liga de Naciones, que terminó por conquistar. Por su parte, el equipo masculino selló su billete olímpico tras finalizar en segunda posición el Europeo sub-21 de Georgia y Rumanía, y buscará revalidar al menos la plata conseguida en Tokio, la cuarta presea de la historia tras el mencionado oro de Barcelona'92 y las platas de Amberes'20 y Sydney 2000. Los dos equipos de balonmano tuvieron que lograr la clasificación en el Preolímpico, ambos disputados en suelo español. En el caso de los chicos, se impusieron en Granollers (Barcelona) e intentarán en París romper su techo olímpico de las semifinales ya que ha caído en las cuatro que ha disputado, aunque luego nunca falló en la pelea por el bronce (1996, 2000, 2008 y 2021). Las chicas se clasificaron en Torrevieja (Alicante) y buscarán acercarse al histórico bronce en Londres 2012, su única presencia entre las mejores. El waterpolo es otro deporte que llega con muchas opciones con sus dos equipos después de otro ciclo muy exitoso para ambos. El masculino, que se quedó a las puertas de la medalla en Tokio (cuarto), logró la clasificación en el Europeo del pasado mes de enero y además lo hizo con el primer oro continental de su historia, mientras que el femenino, plata en la capital japonesa, consiguió la plaza en el Mundial de 2023 en Fukuoka (Japón), donde se proclamaron subcampeonas. Ambos combinados se han repartido las cuatro medallas olímpicas equitativamente, dos para los chicos, que no suben al podio desde el oro de Atlanta'96 y que fueron plata en Barcelona'92, y otras dos para el equipo de Miki Oca, con plata también en 2012, aunque hay que recordar que la modalidad femenina no entró en el programa olímpico hasta Sydney 2000. EL BALONCESTO, ÚNICO CON DOBLETE EN UNA MISMA CITA El baloncesto, por su parte, sufrió bastante más para lograr el billete en ambos casos, tras dos duros Preolímpicos. El femenino fue el primero en poder certificar su clasificación olímpica en Sopron (Hungría), mientras que el masculino obtuvo la plaza en el de Valencia, tras derrotar a Bahamas en la final. El combinado que dirige Sergio Scariolo ahora intentará conquistar su quinta medalla olímpica tras las platas de 1984, 2008 y 2012, y el bronce de 2016, siendo el único en hacerlo en tres ediciones seguidas. El que lidera Miguel Méndez buscará, por su parte, volver a estar en la pelea por el podio, algo que España sólo logró en Río de Janeiro en 2016 donde logró un subcampeonato para el recuerdo y firmó el único doblete por equipos de un mismo deporte del olimpismo español. El baloncesto 3x3 intentará brillar en su estreno olímpico. Finalmente, en el caso del hockey hierba, ambos combinados también sacaron el billete a París en los Preolímpicos también disputados en Valencia para un deporte donde el oro femenino de Barcelona'92 sobresale por encima de las cinco medallas. Las cuatro restantes son del masculino, que ha logrado tres platas (1980, 1996 y 2008) y un bronce (1960). Desde 2008 el hockey hierba ni ha subido al podio ni ha alcanzado las semifinales.

