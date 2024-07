Disney+ también termina con la posibilidad de compartir cuenta y anticipa la llegada de anuncios a todos los planes

Disney+ ha anunciado a los usuarios de su plataforma de 'streaming' que con la actualización de sus políticas ya no permitirá compartir cuenta con personas de fuera del hogar, y ha adelantado la intención de extender la publicidad a los planes que actualmente no la muestran. La plataforma de streaming sigue la estela iniciada por Netflix y limita la compartición de una cuenta a usuarios del mismo hogar, es decir, que accedan a ella desde una serie de dispositivos vinculados con la residencia habitual. Este cambio ya se recoge en las políticas del servicio para España, una restricción ya anticipada por el propio director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en abril que la compañía implementará de manera progresiva hasta establecerla definitivamente en septiembre. Como ocurre en Netflix, si se quiere incluir en la cuenta a una persona de fuera del hogar se puede contratar un 'Acceso Extra', que supone un coste adicional al de la cuenta principal. Disney ha informado de este cambio a los usuarios en España, a través de un mensaje que también recoge la intención de incorporar publicidad en todos sus planes de suscripción. Actualmente, la plataforma ofrece tres modalidades: uno que incluye anuncios, Disney+ Estándar con anuncios (5,99 euros al mes), y dos que no, Disney+ Estándar (8,99 euros) y Disney+ Prémium (11,99 euros). Estos últimos podrán mostrar contenido promocional propio y de otras marcas.

Compartir nota: Guardar Nuevo