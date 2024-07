Bonmatí: "Nos hemos encontrado muy bien en triangulaciones y hemos sabido acelerar cuando ha tocado"

La futbolista internacional española Aitana Bonmatí ha admitido este jueves haberse "encontrado muy bien" con sus compañeras de la selección "en triangulaciones" durante el partido frente a Japón, y también haber "sabido acelerar cuando ha tocado" para remontar y sellar el triunfo por 2-1 en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de París (Francia). "La clave es ser nosotras mismas. Hoy en la mayor parte del partido se ha visto un equipo donde hemos sido nosotras mismas con el balón, sintiéndonos cómodas, teniendo paciencia. Porque a veces no hace falta acelerar todo el rato las jugadas, sino esperar el momento oportuno y creo que nos hemos encontrado muy bien en triangulaciones y hemos sabido también acelerar cuando ha tocado", dijo Bonmatí a RTVE tras el partido. Desde el Estadio de La Beaujoire, la actual Balón de Oro confesó que se había sentido "muy feliz" por este inicio de torneo. "Hemos empezado muy bien los Juegos, nuestros primeros Juegos Olímpicos. Ya no solo feliz por el gol, sino por la victoria en general. Sabemos que Japón nos dejó una espinita clavada el año pasado y hoy hemos salido mentalizadas con lo que teníamos que hacer", hizo referencia al pasado Mundial. "El gol para mí no nos ha cambiado la mentalidad, creo que nos encontramos con algo más en el terreno de juego", aludió al 0-1. "Es cierto que igual hemos empezado con un poco más de imprecisiones, un poco nerviosismo, tensión o lo que sea. Pero la verdad es que hemos ido encontrando nuestros espacios, sintiéndonos cómodas, jugando nuestro fútbol y creo que merecíamos la victoria al 100%", aseveró al respecto. "Estos partidos no se ganan 5-0 o 6-0. El resultado es ajustado, pero es que realmente hemos merecido ganar. Ellas apenas han pasado de medio campo y... ya está, a seguir", resumió Bonmatí, autora del provisional 1-1 en el minuto 22. Durante la segunda mitad llegó el gol definitivo de Mariona Caldentey para rubricar la victoria de la 'Roja'. "Para mí es importante no mirar más allá de lo que viene. Parece tópico, pero no puedes estar pasando en Brasil cuando tienes a Nigeria delante. Son dos partidos totalmente distintos y, ahora, pues a preparar a las nigerianas, que tenemos poco tiempo para ello", advirtió la jugadora culé. "A recuperar bien", apostilló. "Será un partido exigente porque sabemos que Nigeria es un equipo muy físico, diferente a nosotras. Pero bien, vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que salga el mejor partido posible y para seguir ganando, claro que sí", auguró. "Cada vez nos encontramos mejor. Yo creo que hoy es el mejor partido que de los últimos que hemos hecho hasta ahora", concluyó Bonmatí.

