Anni Espar: "No firmamos la plata, estamos aquí por el oro"

La jugadora de la selección de waterpolo Anni Espar dejó claro este jueves que no firman "una medalla de plata" en los Juegos Olímpicos de París porque vienen "por el oro", mientras que Pili Peña reconoció que les gusta que las rivales las vean "así de fuertes", pero que se centran ahora mismo "en el objetivo diario". "No firmamos una plata, estamos aquí por el oro y no pensamos en la plata. Venimos con el trabajo bien hecho y nos sentimos con confianza porque hemos hecho una buena preparación y llegamos con tanta fuerza porque nos lo hemos ganado", admitió Espar en rueda de prensa en la Villa Olímpica. La internacional no esconde que les ha tocado "un grupo complicado" donde será "importante empezar bien contra rival más asequible", la anfitriona Francia, y donde se cruzarán también con los Estados Unidos, su 'bestia negra'. "Eso se va a tener que medir en el agua. Nos puso los pies en suelo, pero cuando nos midamos vamos a estar cara a cara", advirtió. Sobre el seleccionador Miki Oca, que lleva 14 años en el cargo, recordó que gracias a "todos los resultados" conseguidos estos años "el grupo esta muy unido". "Cuando las cosas van bien no veo por qué cambiarlo. Es un buen seleccionador y hay conexión, y eso hace que seamos potencia que somos", sentenció Espar. Por su parte, otra veterana como Maica García confesó que prefieren tener "en el grupo" a las estadounidenses para así no cruzarse con ellas antes de tiempo y aseguró que "el nivel está muy igualado", mientras que Pili Peña celebró que se esté "trabajando muy bien en el waterpolo masculino y femenino" porque "se nota en los resultados". "Nos gusta que nos puedan ver así de fuertes el resto de países, pero nos centramos en pensar en el objetivo diario más que pensar en el objetivo final", aclaró. Finalmente, Laura Ester pidió cautela contra Francia, que "juega en casa y va ser muy difícil" y consideró que "muchos equipos optan a medalla". "Países Bajos siempre ha estado ahí arriba, pero no nos centramos sólo en un rival, sea Estados Unidos o Países Bajos, ahora sólo pensamos en los rivales de la fase de grupos", recalcó la portera. Esta considera que en estos "dos meses" que ha durado la preparación para los Juegos han "crecido individualmente y como equipo". "Cuando nos juntamos cuesta esa cohesión y lo que hemos trabajado es para conocernos más ir todas, remar todas hacia el mismo lado. Tener más comunicación dentro y fuera del agua hace que logremos pequeños objetivos. Dependemos de nosotras al 99 por ciento de lo que hagamos en el agua, de demostrar todo el trabajo y vaciarnos en el agua", concluyó.

