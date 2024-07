Petro promete "cambios tácticos" en el Ejército para derrotar a las "fuerzas que no quieren la paz"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha prometido este martes "cambios tácticos" en el Ejército para derrotar a las "fuerzas que no quieren la paz" en el país, en referencia a la ofensiva militar en el departamento de Cauca contra la estructuras y frentes de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC que no se han adherido a las actuales negociaciones de paz. "Vamos a tener unos cambios, ya se vienen presentando unos cambios tácticos, como digo yo. Aún tenemos que lograr más incautaciones, aún tenemos que lograr desde el punto de vista militar más derrota de quien considera erradamente que la sociedad colombiana cambia bajo las armas. (...) Ese cambio táctico tiene que ver con ello. Cómo el Ejército puede ser más rápido y eficaz en lo que le corresponde para acorralar fuerzas que no quieren la paz en Colombia", ha expresado Petro, según la emisora Caracol Radio. En ese sentido, ha destacado que se pueden "lograr resultados más efectivos y contundentes" en las operaciones militares contra estos grupos armados, concretamente en el cañón de Micay, donde el mandatario asegura que la guerrilla hace "la mayor parte de su riqueza ilícita". "Esta es la ofensiva militar contra el EMC del Cauca que ordené. Sacar al EMC del cañón del Micay donde hace la mayor parte de su riqueza ilícita. Si el congreso legalizara el cannabis ya no tendría de que sostenerse. El campesinado del Micay puede organizarse para iniciar el plan de sustitución de cultivos", ha expresado en su cuenta de la red social X. Las divisiones dentro del EMC de las FARC quedaron patentes una vez más cuando el Gobierno de Colombia confirmó a mediados de abril la salida de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco' de la mesa de negociación, en la cual continúan los bloques con los que ha decidido ampliar la tregua tres meses más. A diferencias de otras disidencias, el EMC está formado quienes nunca se sumaron a los acuerdos de La Habana de 2016.

Compartir nota: Guardar Nuevo