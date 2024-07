Nadal: "Entiendo el morbo y la ilusión, pero jugar con Alcaraz no se traduce a éxito"

El tenista español Rafa Nadal entiende el "morbo" y la "ilusión" del aficionado por verle jugar el dobles de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con Carlos Alcaraz, pero que no les garantiza el "éxito", y confesó que perderse las ediciones de Tokyo 2020 y Londres 2012 por lesión le dolió más que caer en un 'Grand Slam'. "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos, pero no pensemos que eso se traduce a éxito. Con Carlos no he jugado muchos dobles y yo, ni muchos dobles ni individuales. Los dos hemos sido capaces de jugar bien, pero después hay que ponerlo en marcha", dijo en rueda de prensa en la zona internacional de la Villa Olímpica de Paris 2024. Junto al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, los capitanes de los equipos masculino y femenino, David Ferrer y Anabel Medina, y los jugadores Pablo Carreño, Cristina Bucsa, Carlos Alcaraz y Sara Sorribes, Rafa Nadal admitió que "va a costar" engrasar sus dos maquinarias de juego en una "competición distinta" como los Juegos. "Las cosas en el dobles pasan mucho más rápidas y los movimientos no salen automáticos. La semana pasada pude jugar dos días, y eso, a la hora de colocarte, ayuda. El jugar en tierra ayuda para generar problemas en los rivales, pero hay que ir construyendo la fortaleza y encontrar automatismos para que salgan las cosas de manera más fluida", explicó. Acerca de la 'foto' de los Juegos con Alcaraz, el tenista balear dijo que se verá el sábado o el domingo. "Es una gran ilusión estar en unos Juegos. Para unos son los primeros y otros llevamos unos cuantos. La foto ya se verá y cómo se nos llamará dependerá del resultado. Las cosas cambian bastante e intentaremos que se recuerde de manera positiva. Nos vamos a esforzar al máximo para irnos con la tranquilidad de que lo hemos dado todo", subrayó. En cambio, Nadal destacó que no han podido prepararse "conjuntamente" para un torneo como el olímpico, pero confía en el "gran momento" por el que atraviesa Alcaraz. "Espero poder pasar muchas horas en pista para alcanzar el nivel que necesito para que esto funcione. Nos quedan unos días e intentaremos entrenar lo máximo para llegar con las ideas más claras", expresó. "ESTOS CREO QUE SÍ SON LOS ÚLTIMOS JUEGOS" Enfundado en el chándal rojigualda de Joma, Nadal sonrió cuando se le recordó que sería su última participación olímpica. "Creo que éstos sí que son los últimos", apuntó. "Para mí, todos han sido especiales. Desgraciadamente me perdí los de Tokio y Londres por lesión, y eso me ha dolido más que perder 'Grand Slams'. Son experiencias únicas que se viven pocas veces en tu carrera. Estar aquí lo valoro mucho", celebró. En este sentido, el mallorquín admitió que cuando compitió en los Juegos de Rio 2016 le parecía "inviable" llegar hasta Paris 2024, después de los "muchos momentos difíciles" por culpa de las lesiones que le han lastrado en los últimos cursos. "A nivel personal me da mucha satisfacción y tengo este premio de disputar unos Juegos, y más en un escenario muy especial. Compartirlos con compañeros como Carlos te rejuvenece. Es una experiencia distinta a todas las comodidades del circuito, una vuelta a los inicios como cuando jugabas en torneos pequeños e ibas a hostales", comparó. "CARLOS VA A SER UNO DE LOS 'GRANDES'" Nadal reiteró que le ilusiona compartir pista con Alcaraz, "a día de hoy el mejor jugador del mundo". "Va a ser uno de los grandes de la historia. A ver si tengo suerte en el sorteo que me permita más opciones desde el comienzo que en Roland Garros. Jugar con él te recuerda la energía de cuando tenías 20 años. Lo lleva fenomenal y está demostrando lo grande que es en la pista y fuera por la manera de atender a los compañeros. Es el legado que dejas a ellos y al deporte en general", indicó. De sus dos medallas olímpicas, la de oro de Pekín 2008 fue para él "más grande que muchos 'Grand Slams'". "Ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva. En los Juegos te sientes que no eres solo tú sino que formas parte de un equipo muchos más grande, de todo el equipo español, y la sensación de volver con una medalla a la Villa es impresionante. En Rio tuve la suerte de ganar el oro con uno de mis mejores amigos, con Marc (López). Venía muy 'justillo' y terminar ganando fue una experiencia inolvidable. Ojalá se puedan alargar los días aquí, sería una gran noticia", deseó.

