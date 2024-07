Miércoles, 24 de julio de 2024 (22:00 GMT)

EEUU ISRAEL

Netanyahu promete al Congreso de EE.UU. no ocupar Gaza y acusa a Irán de instigar protestas

Washington (EFE).- En un encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este miércoles mantener la ofensiva sobre la Franja de Gaza hasta la "victoria total", prometió que no reocupará el enclave cuando termine la guerra y acusó a Irán de estar detrás de las protestas propalestinas en territorio estadounidense. “Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Cuando nos mantenemos unidos, sucede algo muy simple: nosotros ganamos, ellos pierden”, declaró Netanyahu en referencia a Irán y a Hamás, desatando la ovación de buena parte de los legisladores, en su mayoría republicanos, dado que decenas de demócratas boicotearon la comparecencia.

EEUU ISRAEL

Netanyahu le agradece a Biden por ser un "orgulloso sionista irlando-estadounidense"

Washington (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció ante el Congreso de Estados Unidos el apoyo recibido de parte del presidente del país, Joe Biden, a quien calificó como un "orgulloso sionista irlando-estadounidense". "Él vino a Israel para estar con nosotros en nuestro peor momento", manifestó en referencia al viaje de Biden tras el ataque del brazo armado de Hamás del 7 de octubre pasado.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 129 palestinos muertos en la ofensiva israelí contra Jan Yunis, en el sur de la Franja

Jerusalén (EFE).- Al menos 129 palestinos han muerto, la mayoría de ellos mujeres y niños, en la operación israelí iniciada hace tres días contra los barrios del este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según los últimos datos de la Defensa civil gazatí. La elevada cifra de muertos, así como la avalancha de heridos, que está dejando esta nueva ofensiva israelí contra la ciudad sureña está llevando al borde del colapso al hospital Naser, el más importante y el único que sigue operativo en esta zona. El total de muertos en Gaza desde cominezos de octubre pasado asciende ya a 39.145 personas, según los últimos datos.

ISRAEL PALESTINA

La incursión en Jan Yunis provoca 150.000 desplazados en sólo dos días, denuncia una ONG

Ginebra (EFE).- Tras la orden de evacuación y posterior incursión militar de Israel este lunes en los barrios orientales de Jan Yunis, en el sur de Gaza, unos 150.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan sólo dos días, denunció este miércoles la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés). Según esta organización humanitaria, algunas personas se han trasladado a Al Mawasi, un área al oeste de la ciudad que, a pesar de haber sido designada por el Ejército israelí como "zona humanitaria", ha sido atacada también en varias ocasiones y donde las hostilidades "podrían estallar en cualquier momento".

UCRANIA GUERRA

China apoya que Ucrania y Rusia negocien y pide buscar una "solución política" a la guerra

Shanghái (China) (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró este miércoles que su país "seguirá desempeñando un papel constructivo para (lograr) un alto el fuego y reanudar las negociaciones de paz" entre Rusia y Ucrania, al considerar que "la resolución de toda disputa se debe conseguir por medios políticos". Wang mantuvo un encuentro con su homólogo ucraniano, Dmitró Kuleba, quien visita China por primera vez desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 y es además el funcionario ucraniano de más alto rango que visita el gigante asiático en este período.

VENEZUELA ELECCIONES

Alberto Fernández no viajará a Venezuela como observador tras desvelar que Gobierno de Maduro le pidió no hacerlo

Buenos Aires (EFE).- El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) no viajará a Venezuela, donde iba a actuar como observador internacional en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, tras desvelar este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro le pidió no hacerlo. "En el día de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", publicó el exmandatario peronista en su cuenta oficial de la red social X, en la que mostró la carta de invitación del CNE.

CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ

Hallan diez cuerpos de migrantes que murieron ahogados en una zona del Caribe panameño

Ciudad de Panamá (EFE).- Las fuerzas de seguridad panameñas informaron este miércoles de que encontraron los cuerpos de diez migrantes "que fallecieron ahogados" en una zona del Caribe panameño adonde habían llegado procedentes de Colombia, para evitar supuestamente una ruta más larga a través de la selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. "El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) hace de conocimiento público que, de acuerdo con información recibida, en las afluentes ribereñas cercanas a la comunidad de Carreto se observaron diez cuerpos de migrantes que fallecieron ahogados producto de una cabeza de agua (una corriente súbita y violenta)", anunció el cuerpo policial fronterizo en un comunicado.

MAURITANIA NAUFRAGIO

Al menos 165 desaparecidos tras el naufragio de una embarcación de migrantes en Mauritania

Nuakchot (EFE).- Al menos 165 personas migrantes siguen desaparecidas tras el naufragio el lunes de su embarcación en las costas de la capital mauritana, Nuakchot, en el que murieron al menos veinticinco los pasajeros. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que aproximadamente trescientos migrantes viajaban en la embarcación siniestrada, que pretendía llegar a las islas españolas de Canarias, en el Atlántico, y que 120 supervivientes fueron rescatados por las autoridades mauritanas.

FAO HAMBRE

El hambre en el mundo se mantiene en niveles elevados por tercer año consecutivo

Río de Janeiro (EFE).- Los niveles de hambre se mantuvieron preocupantemente altos en 2023 por tercer año consecutivo, con alrededor de 733 millones de personas subalimentadas de forma crónica en todo el mundo, según un reporte divulgado este miércoles por cinco agencias de Naciones Unidas. El informe sobre "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo" indica que el hambre sigue aumentando en África, donde lo sufre un 20,4 % de su población, se estabiliza en Asia (8,1 %) y experimenta progresos en Latinoamérica (6,2 %), salvo en la región del Caribe.

COLOMBIA PAZ

La Jurisdicción de Paz cita a tres exjefes del Ejército colombiano por "falsos positivos"

Bogotá, 24 jul (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a tres generales en retiro del Ejército colombiano para que expliquen su versión en la fase nacional del Caso 03 que investiga desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate, conocidos como 'falsos positivos'. Los citados son los generales en retiro Freddy José Padilla de León, Reinaldo Castellanos Trujillo y Gustavo Matamoros Camacho, quienes asistirán a audiencias por separado, informó la JEP este miércoles en un comunicado.

MALVINAS PESQUERO

Llegan a tierra trece de los catorce supervivientes de la tragedia del pesquero en Malvinas

Vigo (España) (EFE).- Trece de los catorce supervivientes del hundimiento del pesquero Argos Georgia ya están en tierra, en el puerto de Stanley (Malvinas), donde fueron trasladados después de que la autoridad marítima de estas islas atlánticas decidieran interrumpir la búsqueda de los desaparecidos en el hundimiento, del que se recuperaron hasta ahora nueve cadáveres. Según fuentes gubernamentales españolas, en la reunión de la autoridad marítima de Malvinas se decidió "finalizar el esfuerzo de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas debido a la consideración de todas las circunstancias, incluidas las condiciones climáticas pronosticadas y la seguridad de quienes participan en las operaciones".

CLIMA GLOBAL

El lunes pasado se volvió a superar el récord de temperatura global de la Tierra

Berlín (EFE).- El pasado lunes 22 de julio la Tierra volvió a superar el récord de temperatura máxima global registrada con una media de 17,15 grados Celsius, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, por encima de la marca que se había datado, precisamente, el día anterior. El domingo 21 de julio, los termómetros señalaron una media de 17,09 grados, lo que ya suponía la superación del promedio más alto registrado, fechado en el 6 de julio de 2023, con 17,08 grados. Desde el 3 de julio de 2023 ha habido 58 días que han superado ese récord anterior, entre julio y agosto de 2023 y durante junio y julio de 2024. EFE

