Fani Carbajo nos habla de cómo lleva la recta final de su embarazo

Disfrutando de las últimas semanas de embarazo, Fani Carbajo ha demostrado que no se le pone nada por delante acudiendo al último concierto de Karol G en la capital madrileña. Con una sonrisa en su rostro y deseando verle la cara a su segundo hijo -que será una niña-, la colaboradora de televisión nos hablaba del momento tan especial que está viviendo. "Yo creo que hoy voy a dar a luz y todo" bromeaba y aseguraba que iba a disfrutar al máximo: "Hoy vengo a darlo todo. Hoy he hablado con Victoria y le he dicho: 'A ver, hija, llevas ocho meses molestando a mamá. Hoy toca que mamá te moleste'". En cuanto a cómo se siente, Fani nos desvelaba que podría dar a luz antes de lo previsto: "Muy bien, muy bien, pero ya queda nada. De hecho, creo que queda menos de lo que esperamos". Loca de contenta por asistir al show de 'La Bichota', Carbajo nos comentaba que le hace ilusión poder compartir esa felicidad con ella en su interior: "Sí, sí, claro, y vamos, y que ella note esa felicidad, esa relación sana, la música, la alegría, todo, todo". Por último, le preguntábamos por la reaparición de Amaia Montero el pasado domingo y explicaba que "estoy muy contenta por ella, que vuelva otra vez a los escenarios y que se haya recuperado de esa manera, porque tenía un brillo, tenía un brillo en la cara y en los ojos increíble".

