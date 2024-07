España se exprime contra Canadá antes de viajar a París

La selección española femenina de baloncesto superó (68-48) este miércoles a la de Canadá en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia, último partido de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde debutan en cuatro días contra China. Las de Miguel Méndez hicieron los deberes y aprovecharon hasta la última posesión de una larga gira olímpica de preparación. Más de un mes desde que se juntaron en Vigo, tres paradas, con Charleroi después y Segovia para terminar, y seis partidos para coger ritmo y poner rumbo a París con el motor en marcha. A solo cuatro días del estreno olímpico, España se machacó una vez más en Segovia ante un potente y físico rival. Después de caer el lunes contra Australia, una aspirante a pelearle el oro a Estados Unidos, las de Méndez se rearmaron en defensa y secaron a Canadá a pesar de sólo anotar tres triples y fallar mucho tiro libre también. Queralt Casas fue la mejor, 20 puntos en su récord con la selección, y mejoró también la adaptación de Megan Gustafson, última en llegar a la concentración desde Estados Unidos y autora de 17 puntos y 9 rebotes. España mandó bajo su aro y, a partir de ahí, fue más fácil imponer su ritmo desde el inicio. La anotación fue baja, señal de que el partido iba por donde Méndez quería. Las canadienses, con su equipo al completo también, no como en la derrota contra las españolas en Bélgica, sufrieron para anotar durante todo el encuentro. Kia Nurse, Bridget Carleton y el resto de veteranas no se libraron de la intensidad de una España bien empujada por un pabellón segoviano lleno. Las de Víctor Lapeña parecían tener menos en juego tras ganar a Australia y, cuando quisieron meterle una marcha más, las de Méndez no lo permitieron. Casas lideró la entrada a canasta valiente que pedía el partido y también el técnico gallego y, con Alba Torrens reservada y María Conde descartada, entre ella y Gustafson acapararon la anotación de la anfitriona (31-20). En el tercer cuarto fue cuando Canadá quiso algo más, pero Méndez pidió ritmo y la vigente subcampeona de Europa volvió a apretar, a exprimirse sabiendo los pocos minutos de preparación que quedaban. Así, pese a la merma con el triple y los fallos en la línea de personal, España recuperó el mando de cara al último cuarto, donde llegó la máxima diferencia del partido. Las de Méndez ponen así rumbo a París con el trabajo cumplido, cinco victorias y una derrota ante Bélgica, de cara a llegar a nivel de competición para hacer frente a China, Puerto Rico y Serbia en el grupo olímpico. La selección, plata en Rio de Janeiro 2026, busca el segundo metal en unos Juegos para el baloncesto femenino español.

