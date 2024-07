El británico Passenger inunda de melancolía Les Nits de Barcelona

Guillermo Cabellos

Barcelona, 25 jul (EFE).- El cantautor Michael David Rosenberg, conocido por todos como Passenger, ha inundado de melancolía con su guitarra y sus canciones tristes los Jardines del Palau de Pedralbes en el marco del festival Les Nits de Barcelona, en un concierto en el que ha repasado toda discografía, sin olvidar, obviamente, la celebradísima 'Let Her Go'.

El británico ha aparecido ante la fachada del Palau de Pedralbes solo, armado con su guitarra y sin banda que le guardara la espalda, y ha lanzado sin miramientos 'All the Little Lights', con esa voz característica de quien lo está pasando realmente mal.

Antes de seguir con el show, el cantautor ha advertido que hoy ni habría músicos que lo acompañaran ni sería "la media hora más feliz de vuestras vidas".

También ha querido dejar claro que solo tiene "una única canción famosa", 'Let Her Go', que no la cantaría doce veces seguidas hoy y que tampoco es 'Let It Go', el tema principal de Frozen, por lo que si había alguna niña de diez años esperando una princesa Disney solo encontraría a un "inglés peludo".

Tras esto, Rosenberg ha seguido con 'Life's for the Living', un tema en el que ha recreado el bombo pateando las tablas del Real Sitio otorgándole un sonido netamente folk, lo que denota su toda la tradición de la que bebe, esa de la música de taberna, y sin mediar palabra ni perder el ritmo ha seguido con 'Table for One'.

Con 'Queenstown', un aire de melancolía ha recorrido los Jardines del Palau de Pedralbes y se ha posado definitivamente con la versión de 'Sound of Silence' de Simon & Garfunkel, aún más atormentada que la original.

La tristeza con la que el inglés acaricia las cuerdas de su guitarra acústica es la misma con la que llena libretas de letras pesadas, afligidas y descorazonadoras, lo que también queda escenificado sobre el escenario, en el que reposa envuelto por la oscuridad, como si siguiera cantando en la esquina mal iluminada del pub en el que comenzó su carrera.

En un fugaz cambio de registro, el inglés ha cantado una lista de todos sus odios en 'I Hate', entre los que se encuentran la gente que esnifa cocaína, hacer cola en los baños de los festivales y Donald Trump, sección especialmente celebrada por el público; para regresar inmediatamente a su habitual pesadumbre con 'Young as the Morning, Old as the Sea', y la inédita 'Wild Love', una larguísima declaración de amor que condensa todo lo que es la música de Passenger.

Con 'Patient Love' y 'Circles' ha regresado al álbum 'All the Little Lights', que el año pasado cumplió una década, y ha cerrado el breve homenaje con 'Let Her Go', que aunque no haya sido repetida doce veces, el sentimiento con el que ha sido recibida por el público era como si tal cosa, por lo que ha coreado en bucle el estribillo hasta una hermosa extenuación.

Según ha explicado Rosenberg a los Jardines del Palau de Pedralbes, el recorrido de la canción "es un sueño, el mejor accidente de mi vida", ya que tras tocar "en pubs y esquinas de la calle", ha llegado a dedicarse a la música, gracias, en parte, al éxito mundial de 'Let Her Go'.

'Scare Away the Dark' ha cerrado el concierto mientras el público le hacía los coros, melodía que se ha sostenido una vez el músico ha abandonado el escenario y no ha cesado hasta que ha comenzado 'Things That Stop You Dreaming'.

Ahora sí, para de despedirse de Barcelona, el músico encadenado la inédita 'Boomerang' y 'Holes', ya con el público de pie totalmente entregado, terminando el recital mucho más arriba de lo que ha sido la pesarosa línea general de la velada.

Con la actuación de Passenger el festival Les Nits de Barcelona llega a su ocaso, que despedirá su edición del 2024 con el concierto de Luis Fonsi del jueves 25 de julio. EFE