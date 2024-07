Arturo Vidal sufre lesión que pone en duda su presencia ante Junior por Copa Libertadores

Santiago de Chile, 23 jul (EFE).- Colo Colo confirmó este martes la lesión de su figura y volante Arturo Vidal, quien sufre un problema muscular en la pantorrilla izquierda, y que lo aleja del duelo frente al club colombiano Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores dentro de tres semanas.

“Es un dolor que nunca había sentido”, dijo Vidal el pasado domingo, tras el partido ante Unión Española por la liga chilena de fútbol, y tras realizarse exámenes médicos se informó que entrará en un proceso de rehabilitación del cual no se ofreció plazo.

En lo inmediato, el mediocampista se perderá el duelo local este sábado ante O’Higgins, pero no está claro el panorama para su regreso en agosto, cuando Colo Colo deba enfrentar el superclásico frente a Universidad de Chile el sábado 10 y tres días después el partido de ida en condición de local por la copa internacional.

El ‘King’, de 37 años, ha sorteado diferentes problemas físicos desde su regreso a las canchas en Chile, luego de una operación en la rodilla derecha que se realizó a finales de 2023, y no ha podido tener continuidad de juego en el equipo albo, dentro del cual es una pieza clave para el juego y por su liderazgo.

El ex volante del Inter de Milán y del Barcelona español no terminó el partido ante Unión Española disputado en el estadio Monumental y tuvo que ser atendido dentro de la cancha. Las molestias en su pierna no disminuyeron con el pasar de los días, un dolor que definió como “un piedrazo fuerte”, tras ser consultado por la prensa al término del encuentro.

Vidal, no obstante, es siempre optimista con sus plazos de recuperación y aseguró tener fe de que “va a pasar rápido" y que se recuperará "para el partido contra la U y Libertadores”.

En abril pasado, el jugador chileno había dado por hecho su completa recuperación diciendo que estaba “al 100 por ciento” y que “ya no hay excusas”.

Efectivamente, a partir de ahí tuvo más regularidad, pero la incertidumbre sobre su condición física es constante al punto que no fue citado por el seleccionador de La Roja, Ricardo Gareca, para la pasada Copa América de Estados Unidos.

El propio Vidal reconoció hace una semana que no está en plenitud “sino estaría en el Bayern Múnich o en el Barcelona”, dijo a la prensa chilena, aunque agregó ciertos datos sobre su rendimiento “Salí en el equipo ideal, llevo siete goles y más de 20 partidos, cuando hubo algunos que dijeron que no iba a jugar ni 10”.

La incertidumbre sobre su recuperación pone en alerta al técnico de Colo Colo, el argentino Jorge Almirón, quien también tiene lesionado a su nuevo refuerzo, el delantero argentino Javier Correa, que aún no debuta en Chile. EFEmjr/jrg