Montse Tomé advierte sobre Japón: "Aquel partido nos dejó mucho aprendizaje"

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, ha asegurado este martes que la derrota (4-0) ante el combinado de Japón en el pasado Mundial "dejó mucho aprendizaje" entre sus pupilas, en vísperas de verse las caras otra vez con las niponas para el debut en los Juegos Olímpicos de París (Francia). "Aquel partido nos dejó mucho aprendizaje. Hemos visto muchas veces ese partido para ver qué podemos mejorar y dónde estuvieron los errores. Y hemos empezado a trabajar ya desde estos días para ver cómo competir el primer partido contra Japón, que es un rival fuerte, un rival bueno, ante el que queremos y vamos a salir con todo", dijo en rueda de prensa. "Tenemos suerte de contar con un grupo de 22 futbolistas, que estamos entrenando ahora, con muchísima capacidad; y tanto Patri [Guijarro] como Tere [Abelleira] pueden ubicarse en esa posición", se refirió Tomé a la titularidad en el centro del campo para ese duelo ante las japonesas. La entrenadora de la 'Roja' indicó que "una de las cosas importantes de este equipo es la polivalencia". Aunque no desveló quiénes jugarán en el once titular de dentro de dos días, destacó la calidad de sus pupilas. "Lo que sí tenemos garantizada esa posición con grandes futbolistas y el equipo va a ser competitivo", comentó al respecto. "Hemos preparado este partido analizando a Japón desde diferentes contextos, desde lo que nos hicieron a nosotras. En aquel partido nos sorprendió ese bloque bajo 1-5-4-1 y que a ellas les dio resultado. Después, Japón es un equipo que trabaja en bloque alto, que ha presionado a otros equipos arriba", advirtió la entrenadora de España. "El bloque medio también lo maneja en una estructura clara de 3-5-2 y, bueno, a partir de ahí hemos dado la importancia al rival que tiene", explicó. Por ello, Tomé tiene claro cómo afrontar este debut olímpico. "Sobre todo siendo nosotras, creo que nosotras tenemos una identidad y una capacidad como equipo que está por encima de cualquier rival", afirmó. "El rival lo que nos permite es plantear unas situaciones que se pueden dar y que a partir de ahí... pues el fútbol es fútbol y durante el partido seguramente habrá diferentes partidos", reflexionó. "Así que nos adaptaremos y trataremos de ser lo más competitivas posible", agregó. "La verdad que desde que hemos empezado, mi cabeza está en entrenar y en competir los partidos que teníamos para llegar bien", opinó sobre la localización de su sede en los JJ.OO. "Nuestro contexto era venir a un hotel lejos de la Villa Olímpica, esto no lo hemos elegido y ahora estamos aquí. Llevamos ya dos entrenamientos aquí, de momento las instalaciones en cuanto al campo de entrenamiento son muy buenas", elogió. "Las jugadoras lo valoran positivamente y aceptamos esta competición desde sentirnos ya aquí en Francia y pensar en el siguiente partido. Una vez vayamos compitiendo, veremos a dónde nos lleva la competición", auguró Tomé, que también subrayó el favoritismo 'a priori' de su equipo. "Es un poco también fruto de lo que hemos vivido en este último tiempo. Venimos de ganar un Mundial, una Nations, clasificarnos para los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia y estamos clasificadas también para el Campeonato de Europa", recalcó la entrenadora asturiana. "Todo este buen rendimiento, todo este nivel competitivo que ha conseguido el equipo ha hecho que se generen las expectativas que se generan. Estamos en el máximo nivel, en los Juegos Olímpicos las 12 mejores selecciones que se lo han ganado y a un partido puede pasar de todo", argumentó sobre la dificultad de esta inminente cita en París. "Todas las selecciones se han preparado para ganar y nuestra obligación es esforzarnos al 100%, es el darlo todo en cada partido y en lo que llevamos de entrenamientos, que es lo más importante. El rendimiento es muy bueno del equipo, la actitud es superpositiva y a eso es a lo que está obligado este equipo", apuntó Tomé. "Tenemos muchas cosas que potenciar, tenemos muchas cosas que dar y a partir de ahí, pues lo que digo, esto es la élite. Y nosotros nos vamos a exigir el máximo al competitivo", concluyó la seleccionadora de la 'Roja' en su rueda de prensa desde territorio francés.

