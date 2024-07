Martes, 23 de julio de 2024 (04:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Kamala Harris alcanza el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó este lunes el apoyo de suficientes delegados como para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales de noviembre, según el congresista de California Robert Garcia. "California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. ¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!", escribió Garcia en X. Para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de al menos 1.976 delegados de un total de 4.000.

EEUU ELECCIONES

Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las presidenciales antes del 7 de agosto

Washington (EFE).- El Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en una votación virtual antes del 7 de agosto, según indicó este lunes Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, en una llamada a medios locales. El proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto. Minyon Moore, presidente de la convención del partido, dijo que el proceso de nominación será "rápido, transparente y justo", según The New York Times.

BIDEN RENUNCIA

La UE respeta la decisión de Biden, el Kremlin no se muestra "muy sorprendido" y China no la comenta

Bruselas/Moscú/Pekín (EFE).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró este lunes que la Unión Europea ha tenido "una relación muy positiva" con el presidente estadounidense, Joe Biden, y respetó su decisión de renunciar a la Casa Blanca, si "piensa que otro candidato puede tener más fuerza" para ganar los comicios. El Kremlin no se mostró "muy sorprendido" y el Ministerio chino de Exteriores se negó a comentarla. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo que la renuncia del demócrata es "valiente" y muestra el "sentido de estado" del mandatario estadounidense.

EEUU ELECCIONES

Biden: "Sigo plenamente comprometido. El nombre ha cambiado, pero la misión no"

Washigton (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este lunes que aunque él ya no se presenta a la reelección sigue plenamente comprometido en la campaña: "El nombre ha cambiado, pero la misión no". "Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. (...) Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga", añadió en una llamada a su jefa de campaña, Julie Chavez, un día después de haber anunciado que renuncia a la carrera a la presidencia. Biden intervino por teléfono poco antes de que compareciera en su cuartel de campaña en Wilmington la vicepresidenta Kamala Harris, a la que él ha impulsado como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

EEUU ISRAEL

Biden se reunirá con Netanyahu este jueves en la Casa Blanca

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según dijo a EFE este lunes un funcionario estadounidense. Biden, que se encuentra actualmente en aislamiento en su vivienda de Delaware, después de que el 17 de este mes diera positivo en covid-19 mientras hacía campaña en Nevada, volverá mañana a Washington, según anunció hoy la Casa Blanca. Biden, ya "casi ha superado" los síntomas de la covid-19 que ha sufrido estos últimos días, informó este lunes su médico, Kevin O'Connor, en una carta distribuida por la Casa Blanca.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 70 muertos en ataques en Jan Yunis, cerca de la "zona humanitaria" evacuada en Gaza

Jerusalén/Gaza (EFE).- Al menos 70 palestinos, incluidos 8 menores, murieron este lunes en ataques en Jan Yunis, cerca de la "zona humanitaria" de Mawasi en Gaza, cuya parte oriental Israel ordenó evacuar horas antes para iniciar una operación militar ante la "infiltración" del grupo islamista palestino Hamás. Además de los cadáveres, el hospital Nasser, el principal que opera parcialmente en la zona, ha recibido unos 120 heridos, algunos de gravedad, informó el Ministerio de Sanidad de Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó de que la orden de evacuación de la parte este de la "zona humanitaria" de Mawasi afecta a unas 400.000 personas.

ISRAEL PALESTINA

La cúpula militar israelí cree que puede abandonar Gaza durante seis meses, según medios

Jerusalén (EFE).- La cúpula militar y de seguridad israelí cree que las fuerzas armadas pueden abandonar totalmente la Franja de Gaza durante seis meses como parte de un posible acuerdo de liberación de rehenes, sin que el grupo islamista palestino Hamás aproveche ese tiempo para rearmarse, según medios israelíes. Tanto el ministro de Defensa, Yoav Gallant, como el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, además de los directores de las agencias de inteligencia interior y exterior (Shin Bet y Mosad), Ronen Bar y David Barnea, le dijeron anoche al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que apoyan un acuerdo de alto el fuego en Gaza, según recoge la cadena pública Kan.

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en la Franja de Gaza superan los 39.000 en casi diez meses de guerra

Jerusalén (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza superaron este lunes, día 290 de la guerra, los 39.000 tras sumarse otras 23 víctimas en las últimas 24 horas por los bombardeos israelíes, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, de Hamás. El fuego israelí también dejó al menos 91 personas heridas, por lo que la cifra total de heridos alcanza ya 89.818 heridos, de acuerdo con el comunicado del Ministerio gazatí. A estas cifras hay que sumarle los miles de cadáveres que siguen yaciendo bajo los escombros, lugares donde los equipos de rescate y ambulancias no pueden acceder por la intensidad de los ataques.

TRUMP ATENTADO

Servicio Secreto: el intento de asesinato de Trump es el "mayor fracaso operativo" en décadas

Washington (EFE).- La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, reconoció este lunes ante el Congreso que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, supuso el "mayor fracaso operativo" de la agencia "en décadas". En una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Cheatle asumió "la responsabilidad completa" del lapso en "seguridad" de su agencia. Trump fue herido de bala en una oreja mientras participaba en un mitin en Butler (Pensilvania) el 13 de julio por un tirador que había trepado a un tejado a unos 140 metros del expresidente, aunque fuera del perímetro de seguridad.

VENEZUELA ELECCIONES MIGRACIÓN

Millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar por las trabas gubernamentales

Redacción América (EFE).- Venezuela cuenta actualmente con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 millones pueden teóricamente votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el Gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar -menos que en las anteriores elecciones venezolanas, que fueron 110.000-, lo cual representa una pequeña fracción de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que, según datos de la ONU, han emigrado, una cifra que el Ejecutivo de Nicolás Maduro rebaja a dos millones.

BIRMANIA CRISIS

El líder de la junta militar de Birmania asume también la presidencia del país

Bangkok (EFE).- El líder de la junta militar de Birmania, el general golpista Min Aung Hlaing, asumió la presidencia interina del país, después de que el régimen castrense reconociera los graves problemas de salud de su antecesor, informan este martes los medios oficialistas. La ceremonia para la transferencia de poder provisional se realizó el lunes, recoge el diario The Global New Light of Myanmar, al señalar que el ya expresidente Myint Swe, de 73 años, guardará un tiempo indefinido de baja médica mientras recibe tratamiento médico. Aunque es una figura más protocolaria, el presidente cuenta con competencias importantes como la aprobación de decretos como el estado de emergencia, aplicado desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 y cuya actual ampliación por seis meses termina a final de mes.

COLOMBIA TOROS

Al grito de 'no más olé', Petro sanciona la ley que prohíbe corridas de toros en Colombia

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, sancionó este lunes la ley 'No más olé', que prohíbe las corridas de toros en el país y que tendrá un periodo de transición de tres años, para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados, con lo que comenzará a regir en 2027. Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero ahora pasa a la de los que prohíben la tauromaquia. "Este proyecto ha tenido una serie de enemigos, de contradictores poderosos, muy poderosos, que han frenado su desarrollo una y otra vez", dijo el jefe de Estado, antitaurino declarado, luego de firmar la ley en un acto que tuvo lugar en la plaza de toros bogotana de La Santamaría, que será transformada en un espacio para la cultura, el arte y los deportes, entre otros.EFE

