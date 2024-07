La Oficina de Asilo ha perdido desde 2018 un 30% de su personal por "cargas de trabajo excesivas"

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha perdido desde 2018 al 30% de su personal por "cargas de trabajo excesivas", según ha denunciado este martes La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En este sentido, CSIF indica que hay "una fuga de personal por las malas condiciones laborales y la elevada carga de trabajo". Además, apunta que la pérdida de personal se debe, en parte, a las "cargas de trabajo excesivas" y asignaciones de funciones de inferior categoría. También señala que el personal tiene miedo a que se les vete en los concursos de movilidad, una situación que añade que ya sufrieron. Asimismo, apunta a problemas con el cobro de guardias y de productividad e "imposibilidad" de conseguir niveles mayores, mientras no haya una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Según indica CSIF, la OAR gestionaba en 2016 más de 15.000 demandas de asilo y en 2017, más de 30.000 demandas de asilo. Y ya en 2018 se esperaban las 50.000 demandas de asilo. "El número de expedientes y procedimientos que gestiona la OAR, actualmente, son mucho mayores que el dimensionamiento para el que se proyectó la plantilla, originalmente", avisa. Igualmente, apunta que, desde que tomó posesión el personal de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional, y hasta la fecha, la OAR ha perdido 74 personas, de un total de 260. Así, CSIF considera que, en la OAR "existe, y existirá, un problema endémico mientras no se anticipen las cargas de trabajo" y añade que las solicitudes de asilo y refugio generan "números récord", año tras año. "Y la situación mundial, y de nuestro entorno geográfico, nos hacen presagiar que seguirá en la misma línea, para los próximos años", precisa. En este sentido, pide dar "estabilidad" a la plantilla, "con la mejora de condiciones económicas, aumentar la Relación de Puestos de Trabajo, adaptando a un escenario cambiante, y mejorar las herramientas informáticas con las que se trabajan". Según datos de la OAR, las solicitudes de protección internacional han pasado de 65.482 en 2021 a 163.218 en 2023. Mientras, a junio de 2024 se sitúan en 88.206. Finalmente, en cuanto a los trámites de extranjería, CSIF denuncia que existe personal "de distinta naturaleza" que realiza estas funciones. Además, advierte de que se destina personal policial a tareas "puramente administrativas", ante la "falta de personal funcionario no policial", en todas las áreas de actividad administrativa de la Dirección General de la Policía.

