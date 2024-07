Harris logra el apoyo de los delegados necesarios para su nominación presidencial en la Convención Demócrata

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos y actual vicepresidenta, Kamala Harris, ha logrado este martes por la noche el apoyo del número de delegados necesarios para lograr su nominación presidencial de cara a la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago (Illinois), según estimaciones de medios estadounidenses. Harris se ha hecho en apenas 24 horas con el aval de 1.976 delegados de los 1.968 necesarios, una cifra que ha alcanzado tras una avalancha de muestras de apoyo por parte de numerosas delegaciones estatales, y que se espera que siga creciendo con el paso de los días, según ha informado la cadena de televisión CNN. "Donald Trump (expresidente y candidato republicano) quiere hacer retroceder a nuestro país a una época en la que muchos de nuestros conciudadanos estadounidenses no gozaban de plenas libertades y derechos, pero nosotros creemos en un futuro mejor que dé cabida a todos los estadounidenses. Creemos en un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad no solo de salir adelante, sino de salir adelante", ha expresado Harris en su cuenta de la red social X. La vicepresidenta, que no se ha pronunciado sobre estos datos, ha apostado por construir "una nación en la que todo el mundo tenga una asistencia sanitaria asequible y en la que todos los mayores puedan jubilarse con dignidad", enfocándose en la clase media del país. "Creemos en un futuro en el que ningún niño tenga que crecer en la pobreza, en el que todos puedan comprar una casa, fundar una familia y crear riqueza, y en el que todos tengan acceso a permisos familiares remunerados y a guarderías asequibles. Construir la clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia", ha añadido. Desde que Harris formalizase su candidatura ante la Comisión Federal Electoral, hasta 15 delegaciones estatales han expresado su apoyo público por la nueva candidata demócrata, entre las que se encuentran la de California, de Nueva York, Luisiana, Maryland, Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Wisconsin, Maine, Massachusetts, Utah, Iowa, Dakota del Sur y Nevada. Cabe destacar que la jornada anterior, la Asociación de Comités Demócratas Estatales anunció que la mayor parte de los 57 partidos estatales habían mostrado su conformidad con la candidatura de Harris, si bien no llegó a especificar cuáles. Este éxito en sus primeras horas como nueva candidata se ha traducido en la recaudación de 81 millones de dólares (casi 74,4 millones de euros). A pesar de que un gran número de delegaciones y de grandes figuras del partido ya han respaldado a la vicepresidenta, los portavoces demócratas en el Senado, Chuck Shumer, y en la Cára de Representantes, Hakeem Jeffries, aún no se han pronunciado al respecto.

