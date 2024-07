Florian Trittel: "La vela va a sacar entre dos o tres medallas"

El regatista español Florian Trittel se atrevió este martes a predecir entre "dos o tres medallas" de la vela en los Juegos Olímpicos de París y afirmó que él y su compañero en la clase 49er Diego Botín están "con ganas y confianza" de cara a una competición con muchos candidatos, mientras que el gallego dejó claro que "son muy consistentes en todo rango de condiciones" como las que puede ofrecer el campo de regatas de Marsella. "Creo que me voy a mojar. Al final es muy difícil ganar una medalla olímpica y aunque hayas preparado durante tantos años este momento, dependemos de muchos factores que son difíciles de controlar, pero voy a decir entre dos y tres", aseguró Trittel en rueda de prensa telemática organizada por el Comité Olímpico Español junto a gran parte del equipo de vela. De todos modos, no se quiso "mojar más allá" y eludió decir quienes son esos candidatos al podio porque "es muy difícil". "Me baso un poco en mi experiencia en los Juegos de Tokio en los que también veníamos muy fuertes y al final vimos claramente que nos quedamos en dos clases a un puesto. Venimos nuevamente fuertes, pero creo que de dos a tres medallas ya es un buen número. El equipo estaría orgulloso de tener más, pero estará contento de conseguirlas", indicó. Trittel y Botín son uno de estos favoritos a la medalla y el catalán cree que como tripulación suelen ser "más fuertes acabando que empezando". "Estamos mucho con el foco en intentar empezar fuerte y luego mantener ese momentum, estamos con ganas y con confianza también", advirtió. "Lo que más nos puede gustar de Marsella es que haya un poco de todo en cuanto a las condiciones porque nos sentimos fuertes con respecto a nuestros rivales cuando hay variedad, pero aunque no fuera así, abrazaremos el reto. Hemos estado trabajando en todas las condiciones que podemos, nos sentimos quizás todavía un 'poquito' más flojos con poco viento y más fuertes con más viento, pero sabiendo también en qué punto estamos, podemos luego gestionar la situación", añadió sobre el escenario de la vela en Paris 2024. Trittel admite que la ciudad costera "es un lugar ideal para celebrar unos Juegos Olímpicos" y que llegan "con bastante confianza y tranquilidad". "También intentando recordarnos el disfrutar mucho de este momento", puntualizó el español. Y sobre sus rivales, "dependiendo un 'poquito' de las condiciones", citó a "en torno a doce equipos" con opciones de estar en el podio. "Así que es difícil destacar a alguien que vaya a ser favorito, pero un poco por cómo han ido estos años y esta temporada, el equipo neerlandés probablemente sea uno de los más fuertes y candidato a medalla", añadió. BOTÍN: "SOMOS MUY CONSISTENTES EN TODO RANGO DE CONDICIONES" Por su parte, su compañero Diego Botín también es optimista sobre las opciones de vela en la cita olímpica. "Tenemos un equipo fuerte, nos hemos preparado todos a conciencia y ahora va a depender de cómo afrontemos las condiciones en el agua", apuntó. En este sentido, en cuanto a sus opciones, se ve junto a Florian Trittel como "un equipo muy consistente en todo el rango de condiciones". "Solemos estar peleando en puestos de cabeza consistentemente. Sí es verdad que rara vez ganamos campeonatos fácilmente como quizá lo pueden hacer otros, pero creo que jugamos mucho la carta de estar ahí presionando, que nuestros rivales sientan un poco el aliento. Hasta ahora nos ha dado buenos resultados, a ver si funciona la semana que viene", deseó. "Marsella es un campo muy marcado por la tierra que lo rodea, afecta mucho a los vientos y la forma en la que entran en la bahía y demás. Es un sitio que hay que conocer para que te guste y sentirte cómodo en él. Hemos estado trabajando los últimos años para intentar entenderlo y hacer que nos guste. Puedo ofrecer cualquier tipo de condiciones, desde poco viento hasta muchas olas y corrientes, es divertido que haya tanto repertorio de condiciones. Nos sentimos confiados", subrayó sobre el campo de regatas marsellés. Por otro lado, el gallego aclaró que "la única diferencia que hay con respecto a los campeonatos habituales" en los que compiten es lo que harán "bastante tarde en el día" y por este motivo han tenido que "adaptar un poco los horarios". "Más allá de esto, intentaremos mantenernos alejados de las redes sociales. El hecho de estar en una subsede hace que todo sea más similar a lo que venimos haciendo toda la preparación", admitió.

