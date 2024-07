EEUU cree que el dictamen de la CIJ sobre la ocupación israelí puede "usarse para profundizar divisiones"

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha considerado este lunes que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la violación del Derecho Internacional que supone la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados puede "ser usada para profundizar divisiones" y "dificultar" la llegada a una solución del conflicto palestino-israelí. "Hemos sido claros en que el apoyo del Gobierno israelí a los asentamientos es incompatible con el Derecho Internacional y, por supuesto, va en contra de la causa de la paz, y que respetamos el papel que la CIJ desempeña en la solución pacífica de controversias. Pero lo que nos preocupa es que las partes utilicen el dictamen del tribunal como pretexto para nuevas acciones unilaterales que no harán sino ahondar las divisiones y dificultar la causa del establecimiento de un Estado palestino independiente", ha expresado Miller durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha reiterado que la solución debe encaminarse al establecimiento de un Estado palestino independiente pero basado en la negociación entre las partes y no en los reconocimientos unilaterales. "Queremos ver el establecimiento real de un Estado palestino independiente. Y, a nuestro juicio, para conseguirlo va a ser necesaria la negociación. Y, sí, es un proceso muy difícil. Obviamente, hay una razón por la que esta disputa se ha prolongado durante décadas, pero seguimos presionando para el establecimiento de un Estado palestino", ha añadido. Además, ha asegurado que Washington sigue buscando formas de acabar con la guerra en la Franja de Gaza mediante un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes que siguen cautivos en el enclave palestino. La CIJ estimó el viernes pasado que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional. Este dictamen es el resultado de una serie de vistas que en febrero abrió la CIJ en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Después de su publicación, la CIJ deja en manos de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad los pasos a seguir y considerar "qué medidas adicionales se requieren para poner fin a la presencia ilegal de Israel, teniendo en cuenta la opinión" de este viernes.

