Ayuntamiento y Real Madrid acuerdan limitar a las 23h conciertos en el Bernabéu y reforzar limpieza

El Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid han acordado limitar a las 23 horas como límite los conciertos que se desarrollan en el estadio Santiago Bernabéu, restringir los horarios de los ensayos y reforzar la limpieza en la zona para aliviar las molestias a los vecinos. Esta medida se adopta para reducir las molestias a los vecinos de la zona hasta que el club implante todas las medidas del plan de control de emisiones sonoras. También se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará la apertura de puertas del estadio, en línea con lo acordado en la última reunión, han informado fuentes municipales. En paralelo, se va a poner en marcha un paquete de medidas de mejora de la convivencia para presentar a la mesa de seguimiento constituida con vecinos y comerciantes. En cuanto a la limpieza, se va a reforzar el servicio del SELUR en horas previas y posteriores a los eventos. Además se van a implantar nuevos sistemas operativos de recogida de residuos, como la colocación de más contenedores. Según han trasladado desde el Ayuntamiento, el Real Madrid colaborará en la protección y limpieza de las zonas ajardinadas de los edificios colindantes y atenderá especialmente la zona de fans. En materia de movilidad, se establecerán medidas de prioridad de aparcamiento para residentes en la vía pública y se facilitará el aparcamiento para los vecinos en la calle de Rafael Salgado con la conversión de plazas azules en verde. También se habilitarán más plazas para los residentes en el 'hub' de Castellana. Por último, han informado de que el club activará una campaña permanente de control de venta y consumo de alcohol en la vía pública en los alrededores del estadio. En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Cibeles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que desde el Ayuntamiento son "perfectamente conscientes" de las molestias que están sufriendo los vecinos de la zona y ha ensalzado que se haya llegado a un "compromiso" con el Real Madrid. "Para poder revaluar este compromiso es imprescindible que el Santiago Bernabéu cumpla con la normativa acústica que tenemos en la ciudad de Madrid y, por tanto, mientras eso no suceda, desde luego, mientras no se lleven a cabo esas obras de adaptación del estadio Santiago Bernabéu, los conciertos concluirán a las 11 de la noche", ha trasladado. También el primer edil ha reivindicado que el Ayuntamiento va a reforzar sus medios con más Policía Municipal "para garantizar que no se vivan escenas como las que ha habido en los últimos días en algunos conciertos de Karol G y que afectan gravemente a la convivencia vecinal".

