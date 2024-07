París se blinda para los Juegos Olímpicos con un dispositivo de 45.000 efectivos de seguridad

París se blindará con un dispositivo de 45.000 efectivos para los Juegos Olímpicos, que se disputan desde este miércoles y hasta el 11 de agosto, aunque la ceremonia inaugural será este viernes en el Río Sena, un evento que contará con un "plan especial" de seguridad, aunque no hay ninguna "amenaza específica". Las autoridades prepararon patrullas policiales por las calles, controles en carreteras, vigilancia con helicópteros y con lanchas rápidas en el Río Sena para disuadir y prevenir cualquier tipo de ataque en los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto. En concreto, 45.000 fuerzas de seguridad estarán de servicio solo este viernes para la ceremonia de inauguración, que por primera vez no se celebra en un estadio. El ministro del Interior en funciones, Gérald Darmanin, calificó la amenaza terrorista general de "extremadamente alta". "Por lo que sabemos, no hay ninguna amenaza específica para la seguridad de los Juegos Olímpicos", agregó. El responsable de París 2024, Tony Estanguet, declaró en rueda de prensa que "hay un plan especial para la ceremonia de apertura y todas las competiciones para garantizar la seguridad", que es "la prioridad número uno". Ya se han producido detenciones en los preparativos en torno a posibles amenazas terroristas, así como a un ruso-ucraniano que se autolesionó al detonar un explosivo de fabricación propia. También a finales de mayo, las fuerzas de seguridad frustraron los planes de militantes islamistas de atentar contra un partido de fútbol olímpico en la ciudad de Saint-Étienne. Además de la presencia policial, el dispositivo de seguridad también contará con un campamento del ejército de 4.500 efectivos en París y una presencia militar global de 15.000 efectivos en las demás sedes olímpicas. También están presentes fuerzas de seguridad de otros países, también Guardia Civil y Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad francesas también están preparadas para la piratería y los ciberataques destinados a perturbar los Juegos y manchar su imagen. La empresa Recorded Future ha identificado a Rusia e Irán como posibles actores de tales planes, pero también a Azerbaiyán, ya que Francia apoya a Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj con el país que recorre Asia y Europa.

