Las fuerzas de Israel "neutralizan" a un sospechoso de intentar un ataque con arma blanca cerca de Gaza

Las fuerzas de seguridad de Israel han "neutralizado" este lunes a un sospechoso de intentar perpetrar un ataque con arma blanca en la localidad de Netiv Haasara, situada cerca de la frontera de Gaza, según ha confirmado la Policía. "El terrorista ha sido neutralizado", ha manifestado la Policía israelí a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, mientras que el servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado que una mujer ha sido atendida por un ataque de ansiedad y que el suceso se ha saldado "sin heridos". El Ejército israelí ha confirmado igualmente que el atacante ha sido "neutralizado" y ha agregado que el hombre "llegó a la entrada de Netiv Haasara, salió de su vehículo y amenazó con un cuchillo a los soldados" presentes en el lugar. "Los soldados respondieron abriendo fuego y neutralizaron al terrorista. No hay víctimas entre nuestras fuerzas", ha señalado en su página web, antes de especificar que el "terrorista" es "un ciudadano extranjero que llegó al lugar desde Israel, no desde la Franja de Gaza". Según medios israelíes, el sospechoso sería un hombre canadiense que entró en Israel durante la jornada del domingo con un visado de turista, si bien este extremo no ha sido confirmado por ahora por las autoridades de Israel. Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito lo sucedido como "una operación heroica" que se enmarca en "la respuesta natural a los crímenes de la ocupación", si bien no ha reclamado la autoría del intento de ataque. Así, ha afirmado que el suceso es una respuesta también "a las masacres de la ocupación en la Franja de Gaza, los continuos ataques por parte de colonos en Cisjordania y las violaciones de los lugares sagrados islámicos y cristianos por parte del Ejército de ocupación", ha manifestado, según un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', vinculado al grupo. "La resistencia y el desafío ante la ocupación no cesará mientras tengamos pulso, hasta que la ocupación sea eliminada", ha recalcado. "La 'Inundación de Al Aqsa' --nombre que da el grupo a los ataques perpetrados el 7 de octubre-- continuará en todas las esquinas de la patria hasta que se obtengan la libertad y la materialización de todos los derechos nacionales", ha apostillado.

