La OCU exige a Consumo la regulación "estricta" de los cargos de gestión de entradas online y limitar su precio

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a la Dirección General de Consumo a actuar con la "máxima celeridad" para implementar medidas que erradiquen la aplicación "abusiva" de los gastos de gestión en la compra de entradas a través de internet. En este sentido, la entidad ha propoesto la regulación "estricta" de los cargos de gestión, estableciendo límites máximos en proporción al precio de la entrada. Además, ha planteado la obligatoriedad de la transparencia en la comunicación de todos los cargos adicionales antes de la confirmación de la compra; y sanciones a las plataformas que apliquen cargos injustificados, desproporcionados o engañosos. Así se ha expresado la OCU en una nota de prensa, en la que celebra la actuación de Consumo, que avisaba de que los gastos de gestión no podían ser un "recargo arbitratorio y oculto hasta el pago". "La protección de los consumidores no puede esperar. Se considera crucial establecer mecanismos efectivos para asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados y que se eviten prácticas engañosas y abusivas en la venta de entradas online", asegura la OCU. La entidad recuerda que los vendedores de entradas online imponen gastos de gestión que pueden superar el 10 por ciento del precio de la entrada, sin que haya una prestación de servicio adicional por el organizador del evento, una práctica que resulta inaceptable y abusiva. GASTOS DE GESTIÓN QUE SUPERAN HASTA UN 20% EL PRECIO DE LA ENTRADA En este contexto, OCU ha realizado un análisis de 50 compras de entradas online para eventos culturales y deportivos, encontrando que los gastos de gestión pueden superar el 10 por ciento del precio de la entrada. De estas 50 compras, en 28 casos los cargos adicionales no solo alcanzaron, sino que superaron el 20 por ciento del precio original de la entrada. Esto representa un incremento significativo en el coste final para el consumidor y a menudo injustificado porque es el propio consumidor el que realiza la reserva, el pago y se descarga o imprime la entrada. La entidad concluyó que en eventos de alta demanda, como conciertos y partidos de fútbol, los gastos de gestión llegaron a duplicar el coste base de la entrada; y en otros casos, se encontraron variaciones significativas en los gastos de gestión para el mismo evento dependiendo de la plataforma de venta utilizada.

