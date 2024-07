La Generalitat pide "amparo" a la FIFA ante la exclusión de Valencia del Mundial 2030

La Generalitat Valenciana ha solicitado a la FIFA, "en nombre de todas las instituciones" que forman parte del comité de la candidatura de Valencia como sede del Mundial de Fútbol 2030, "amparo" ante la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de excluir el Nou Mestalla de los once estadios seleccionados para albergar los partidos en España. El director general de Deporte, Luis Cervera, ha remitido una carta al secretario general y director legal/compliance officer de la "en nombre de todas las instituciones" --Gobierno de la Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de València, Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y Valencia Club de Fútbol-- que forman parte del comité de candidatura de la ciudad en el proceso de selección de las sedes en España al Mundial 2030 que está desarrollando la RFEF. En la misiva, el dirigente valenciano pide a la FIFA "intervención y amparo", después de que el pasado viernes, día 19 de julio, la RFEF comunicara mediante un correo electrónico que la candidatura de València no ha sido seleccionada para formar parte del dossier a la Fifa World Cup 2030. El sábado, día 20, desde el comité de la candidatura se contestó, también vía e-mail. "Atendiendo a su máxima autoridad del fútbol mundial, queremos transmitirles nuestra sorpresa y contrariedad ante esta decisión, de la RFEF recibida en un escueto correo electrónico sin más explicaciones y sin firma de ningún miembro de la RFEF. La candidatura de Valencia, finalmente, ha cumplido con todos los requisitos exigidos durante este largo proceso en el que, hasta el día 16 de julio, la RFEF ha estado solicitando información o confirmación de detalles de nuestra candidatura para el 'Bid Book'", defiende Cervera. El dirigente añade que esta decisión de la RFEF, "de graves consecuencias para la ciudad de Valencia y la Comunitat Valenciana" y de cara a "la transparencia" que entendienden que "debe regir un proceso de tanta importancia", y por ello "se ha requerido a la RFEF el informe final de valoración de las candidaturas con los criterios y puntuaciones que han llevado a tomar esta decisión de dejar fuera a la candidatura de Valencia". Igualmente, ha pedido la información sobre cuál ha sido el órgano de la RFEF que ha aprobado o validado finalmente esta decisión; y, por último, información sobre si esta decisión ha sido tomada exclusivamente por la RFEF o si ha participado también el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España. En conclusión, Cervera, "en nombre de todas las instituciones" que forman la candidatura de Valencia, y que "de manera unida" siguen "trabajando para conseguirlo", solicita a la FIFA "su intermediación con la RFEF para que sea reconsiderada la decisión y la candidatura de Valencia sea incluida en el dossier de la candidatura" ya que "todavía" están "a tiempo". El representante del Consell advierte que "dejar fuera la candidatura de Valencia, significa dejar fuera a la tercera ciudad de España y a una de las principales comunidades autónomas con mayor experiencia y condiciones organizativas a nivel mundial en grandes acontecimientos deportivos". "Además de ser un territorio con una gran tradición y participación en fútbol masculino y femenino (135.000 licencias) con clubes históricos de primera división masculino y femenino como el Valencia CF y el Villarreal CF y otros que actualmente están en segunda división como Levante UD, Elche CF, CD Eldense y CD Castellón", argumenta. En la misma línea, no ve "entendible ni admisible desde ningún punto de vista esta decisión de la RFEF otorgando a cuatro comunidades españolas dos sedes y dejando fuera a la Comunidad Valenciana habiendo cumplido todos los requisitos exigidos". Por todo ello, ruega a la FIFA que "intervenga para que la RFEF reconsidere esta decisión, estando aún en plazo, y que Valencia y la Comunidad Valenciana pueda contribuir a este gran proyecto del fútbol mundial".

Compartir nota: Guardar Nuevo