El senador Joe Manchin niega sus aspiraciones a la Casa Blanca pero insta a los demócratas a un proceso abierto

El senador por el estado de Virginia Occidental, el independiente Joe Manchin, ha negado tener la intención de volver a afiliarse al Partido Demócrata para aspirar a una candidatura para la Casa Blanca, aunque sí ha instado a la formación a llevar a cabo un proceso abierto para escoger al sucesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el domingo se retiró de la carrera electoral. "No me estoy postulando a ningún cargo. No podía creer que no fuera a haber un proceso de primarias o un mini proceso. Otros países lo hacen", ha manifestado Manchin este lunes después de que en la víspera llamara a un proceso abierto en el Partido Demócrata y la prensa local especulara con sus aspiraciones presidencialistas. Manchin ha reconocido que estaba "siguiendo el proceso" de cerca, pero también se ha pronunciado en contra de aspirar a acompañar a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata. "Es hora de una nueva generación. No he trabajado en absoluto como Kamala", ha manifestado para la cadena estadounidense CNN. Después de décadas ligado al Partido Demócrata, Manchin anunció a finales de mayo su salida de la formación para registrarse como independiente. Había recibido críticas por parte de los sectores demócratas más progresistas, que le consideran un político mucho más próximo a los círculos republicanos. Biden afirmó el domingo que renunciaba a la candidatura a la reelección en la Casa Blanca, en una decisión que defendió "en interés" del Partido Demócrata, del país y del suyo personal. "Creo que lo mejor para mi partido, para el país y para mí es renunciar y concentrarme únicamente en cumplir con mis funciones como presidente durante lo que queda de mandato", sostuvo. La decisión llegó tras semanas de presiones y dudas en torno a su capacidad de derrotar a su rival, el expresidente Donald Trump, a raíz de su errático desempeño en el debate televisado del 27 de junio, que generó dudas en el seno de su partido sobre la posibilidad de que pudiera lograr una victoria en las urnas y, de esa forma, reeditar su mandato en la Casa Blanca.

