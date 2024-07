Alberto Díaz: "Ahora uno no puede estar cansado ni física ni mentalmente"

El base de la selección española Alberto Díaz tiene claro que el amistoso de este martes ante Puerto Rico, el último antes de poner rumbo a los Juegos Olímpicos de París, "es una prueba maravillosa" para comprobar "el nivel" al que están, mientras que aseguró que pese a llevar ya mucho tiempo de preparación "ahora uno no puede estar cansado ni física ni mentalmente". "Puerto Rico es un equipo con mucho talento. Nos va a poner a prueba, al límite. Ya sí que se acerca la fecha de la competición y es una prueba maravillosa para ver nuestro nivel", expresó Díaz este lunes a los medios tras el entrenamiento de la selección en el WiZink Center de Madrid. Para el andaluz, "es un orgullo y una ilusión tremenda" poder vivir sus primeros Juegos. "Tengo unas ganas increíble de poder disfrutarlo. Es el evento por excelencia más grande del mundo, donde todo deportista quiere ir y para mí es un orgullo representar a España", indicó. El jugador de Unicaja admite que "claro" que van a Francia con la intención de volver a voltear los pronósticos, aunque saben que su primer grupo con Australia, Grecia y Canadá "es extremadamente complicado". "Pero nosotros creemos en nuestras opciones, en nosotros y en que podemos hacer un buen papel y por qué no dar la sorpresa", advirtió. En este sentido, no oculta que "por supuesto" la unión que tienen "dentro y fuera de la pista" es vital. "Lo bien que nos llevamos y cómo nos unimos para los grandes retos como este ha sido nuestra clave durante todo este tiempo", remarcó el director de juego. Además, considera que pese a llevar ya mucho tiempo de concentración "no" están notando fatiga. "Es cierto que cuando llegas al inicio lo ves todo muy lejano, pero ya estamos con las ganas, con la energía, con la ilusión y ahora uno no puede estar cansado ni física ni mentalmente. Es el momento más bonito, donde más lo disfrutamos y ya queda poco para llegar a él", comentó. "Creo que hemos marcado las pautas o hemos logrado las pautas que nos marcábamos, aunque, por supuesto, se pueden mejorar muchas cosas y creo que lo iremos haciendo porque este equipo siempre busca mejorar el juego en todos los aspectos. Pero sí, es cierto que creo que llegamos con un 'puntito' bueno y queremos seguir progresando", prosiguió Díaz. Finalmente, el base dejó claro que "siempre" se marcan objetivos "a corto plazo" y que eso no cambiará en los Juegos. "Es competir cada partido. Nuestra meta es ganar a Australia, y a partir de ahí ya se verá. Este equipo no contemplamos, porque aquí cualquiera te puede ganar, cualquiera te puede sacar del campeonato, así que Australia es nuestro objetivo y sólo queremos ganar", concluyó.

