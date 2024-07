África Zamorano, sobre París 2024: "Tengo ganas de que sea todo más normal que en Tokio y en Río"

La nadadora española África Zamorano espera con "ganas" que durante los Juegos de París (Francia) "sea todo más normal que lo que fue en Tokio y en Río también", en alusión a las dos citas olímpicas previas, condicionadas por la pandemia de COVID-19 en la capital japonesa y para ella por "los nervios" y "la atención recibida" en la ciudad carioca. "Tengo ganas de que sea todo más normal que lo que fue en Tokio y en Río también. En mi caso, fue un poco todo que me vino muy grande. O sea, lo disfruté, pero todos los nervios, la atención recibida y todo... creo que me pasó factura", ha dicho Zamorano en una entrevista con Europa Press. "Ahora espero vivir estos Juegos con normalidad, disfrutando, con calma, ya con la experiencia y, pues eso, estar con el equipo y poder apoyarnos y que todo vaya lo mejor posible", ha declarado la nadadora catalana, que para la inminente cita en Francia no se ha puesto límites. En ese sentido, ha analizado sobre su participación en la prueba de los 200 metros espalda. "Quiero sacar mi mejor versión y eso conlleva una mejor marca; entonces, donde me lleve esa marca estaré satisfecha. Pero bueno, voy a por ello", ha apostillado antes de hacer una reflexión acerca de la fina línea que separa el éxito del fracaso en natación. "De eso se trata. El deporte es eso, puedes ganar por nada, por un gol, por penaltis, por centésimas, por décimas... Tú cuando ya te adentras en este deporte, ya sabes un poco lo que te va a venir. Al competir contra el cronómetro, ya sabes lo que te esperas", ha argumentado Zamorano. "O sea, tú ya vas a por la marca. Te tiras y ya es tú contra el crono. Más o menos te lo vas gestionando y tú tienes en mente lo que pueda pasar", ha añadido la deportista de Barcelona, bastante solicitada en la reciente gala que celebró la Real Federación Española de Natación (RFEN) en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid. "Sabemos que es necesario; nos rompe la rutina, pero la ocasión vale la pena porque una presentación a unos Juegos no se hace cada día. Aunque no hayamos podido entrenar, nos lo han gestionado todo muy bien", dijo Zamorano tras aquella puesta de largo de las disciplinas acuáticas. Además, durante la entrevista, ha dado su opinión sobre acudir o no a la ceremonia de apertura de estos JJ.OO.: "Es un poco el dilema porque la natación empieza el primer día después del desfile y nunca nos han dejado. Este año nos hicieron una reunión y nos advertieron de que, como equipo y como respeto a los nadadores que compiten el primer día, pues que los que no compitamos el primer día... las ganas que tenemos del desfile, que nos las guardemos para animar. Pero bueno, se verá". También ha compartido Zamorano los pronósticos del COE de batir la cosecha récord de medallas olímpicas. "Ojalá, ojalá que sí. A mí me enorgullece mucho pertenecer al equipo español y a mí me encanta, yo siempre soy de las que necesita como energía positiva para rendir bien y que todo vaya hacia el mismo camino", ha señalado al respecto. "Entonces, si veo a mis compañeros que tienen éxitos y que están haciendo mejores marcas y tal, pues ¿qué mejor, no? Porque todo suma", ha agregado. "Yo soy un poco así de que depende del día, ¿sabes? Yo como lo encare, como me vaya tal cosa o la energía... es eso", se ha definido, aunque sin ninguna gran apuesta personal de por medio. "Tengo hablado de tatuarnos algo porque con Jessica Vall y Jordi Jou, que hemos ido a los dos anteriores Juegos, nos hemos tatuado; y en estos terceros Juegos también nos vamos a tatuar algo", ha confesado Zamorano para terminar la entrevista.

Compartir nota: Guardar Nuevo