Verstappen se queja de la estrategia de Red Bull: "Ha sido un día para olvidar"

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quejó este domingo de la estrategia empleada por su equipo en la carrera del GP de Hungría y aseguró que fue "un día para olvidar" tras terminar quinto y ver acortada su diferencia respecto al británico Lando Norris (McLaren), que ahora está a 74 puntos del tricampeón del mundo.

"Creo que la estrategia no ha sido correcta. Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando... ha sido un día para olvidar", afirmó el líder del Mundial en declaraciones a DAZN al término de la carrera, en la que su ritmo "no era suficientemente bueno para plantar cara a los McLaren".

Así, dijo que cuando no eres "tan rápido", hay que "maximizar el resultado", pero este domingo no lo hicieron y por eso terminaron quintos en una carrera dominada por los McLaren de principio a fin.

Sobre su incidente con el británico Lewis Hamilton en la curva uno a falta de siete vueltas para el final, Verstappen apuntó que el inglés le "estranguló a la derecha", pero recalcó que si acabaron quintos fue "por la estrategia" que el equipo escogió.

"Con un coche que ya tenía dificultades en la primera tanda, no puedes mantener la estrategia", señaló Verstappen, que concluyó incidiendo en que era "muy difícil adelantar en la última parte de la carrera por la temperatura de la pista y el sobrecalentamiento de los neumáticos".