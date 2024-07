Petro pide perdón por el escándalo de corrupción en la UNGRD y se compromete a "recuperar el dinero"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha disculpado este sábado con los colombianos por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ha asumido la responsabilidad política del mismo. "Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la UNGRD, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación", ha expresado el mandatario durante su discurso en la instalación de la tercera legislatura, recogido por el diario 'El Tiempo'. Petro ha lamentado que "la corrupción en Colombia es una cultura" que "atraviesa todo", y que alcanza "a los más ricos y a los más pobres", incluidos "aquellos que tienen responsabilidades y los que no las tienen". En esta línea, el presidente ha defendido que el episodio protagonizado por el exdirector de UNGRD Olmedo López "no puede ser solo un mal recuerdo", sino que ha de ser "una experiencia" que enseñe a "tener permanentemente la guardia levantada contra cualquier exabrupto contra el dinero del pueblo". A este respecto, Petro ha aseverado que su Adminsitración "está seriamente comprometida en recuperar" ese dinero. "Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este Gobierno, tuvieran algún tipo de resarcimiento y nunca llegó nada, había otra agenda. El dinero iba para otra parte (...). Era una manera de robarse el dinero y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla y por eso, como representante del pueblo, les pido perdón", ha zanjado el jefe de Estado. Estas declaraciones llegan apenas unos días después de que el Tribunal Supremo de Colombia citara a declarar como testigo al presidente por este caso de corrupción, después de que ex altos cargos del organismo denunciaran contratos irregulares que habrían ido a parar a congresistas para tramitar las reformas del Gobierno. También en el marco de este caso, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia han registrado este mismo sábado las sedes de la Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Función Pública y la Consejería para las Regiones. En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso, tal y como denunciaron el exdirector de UNGRD Olmedo López y el exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla.

