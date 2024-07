María José Suárez asegura encontrarse bien tras tomar la decisión de no demandar a Escassi

A pesar de que se siente dolida y traicionada por el hombre que creía ser el amor de su vida, María José Suárez no quiere emprender acciones legales contra Álvaro Muñoz Escassi... y es que todavía no ha explicado los motivos que la han llevado a tomar esta decisión tras la polémica con Valeri. Primero se sentó él en '¡De viernes!' y a la semana la modelo para rebatir las palabras del jinete y asegurar, entre otras cosas, que nunca mantuvieron una relación abierta y que le engañó con Valeri... de hecho, gracias a esta se enteró de que Escassi tenía vídeos comprometidos de cuando practicaban relaciones sexuales. Hoy, María José se ha dejado ver ante las cámaras después de disfrutar de unas horas en el gimnasio y nos ha confesado que se encuentra "muy bien, vengo del gimnasio", pero no ha querido confirmarnos si no va a denunciar al jinete. "Entendedme" decia la modelo a los reporteros cuando le preguntaban directamente si no ha cambiado de opinión respecto a su expareja tras verse involucrada en el romance que vivió Escassi con Valeri.

