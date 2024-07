Las dos Coreas continúan durante el fin de semana su duelo de propaganda

Las fuerzas de Corea del Sur y Corea del Norte han proseguido durante todo este fin de semana su batalla propagandística en la frontera, cuyo espacio aéreo se ha convertido en escenario de nuevos globos cargados de basura lanzados por Pyongyang, respondidos por Seúl con el despliegue de enormes equipos de altavoces empleados para transmitir las canciones de grupos destacados del pop surcoreano como BTS, así como noticias del país. Corea del Norte ha lanzado hasta ahora unos 2.000 globos cargados de basura a través de la frontera en respuesta, dice Pyongyang, a los bombardeos de octavillas organizados por grupos de desertores que animan a la población a cruzar la frontera. Esta última práctica estaba restringida hasta 2020 gracias a la intervención de la oficina de coordinación intercoreana que tenía su sede en la localidad fronteriza de Kaesong, aunque acabó disuelta ese mismo año después de que Corea del Norte acusara a Seúl de haber sido incapaz de detener por completo los lanzamientos de panfletos. El Sur, por su parte, comenzó a emplear los altavoces a principios de junio por primera vez en seis años. Fue, aseguró el Ejército surcoreano, una decisión puntual que no se repitió hasta el pasado martes, cuando Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, volvió a denunciar el lanzamiento de octavillas y prometió que la "escoria" surcoreana "pagaría un alto y repugnante precio". Horas después, Corea del Norte volvió a enviar globos a través de la frontera, y Seúl decidió el jueves reanudar las retransmisiones. "Ya lo habíamos advertido muchas veces", aseguró la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército surcoreano en su anuncio. "A partir de ahora comenzaremos con nuestras retransmisiones desde las 06.00 de hasta las 22.00 de la noche. Durante esas horas, explican los enviados de la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap, en la frontera se escuchan canciones de BTS como "Dynamite" o "Butter", o mensajes que animan a los militares norcoreano a la deserción. Ello no ha impedido que Corea del Norte haya vuelto a lanzar sus globos este domingo hacia la provincia de Gyeonggi, que rodea a Seúl, de acuerdo con Yonhap, aunque antiguos desertores reconvertidos a políticos, como el congresista Tae Yong Ho, consideran que la estrategia surcoreana podría surtir efecto entre la población del Norte "Lo que más teme Kim Jong Un son las retransmisiones por altavoces dirigidas a los soldados norcoreanos desplegados en la frontera", explicó en declaraciones recogidas por el 'Korea Times'. "La historia ha demostrado que la transmisión a Corea del Norte es la forma más rápida y eficaz de gestionar pacíficamente la situación a lo largo de la frontera y disuadir la guerra", ha añadido. No obstante, expertos como el especialista en estudios norcoreanos Yang Moo Jin, dudan de la eficacia de un duelo de propaganda que describió como un caso de "la gallina y el huevo" sin solución a la vista. "El Norte afirma que sus globos son una represalia por los folletos propagandísticos de Corea del Sur, mientras que el Ejército de Corea del Sur sostiene que los altavoces son una respuesta a estos lanzamientos de globos. Es un ciclo que se repite durante los últimos dos meses", ha indicado. "El problema es que los altavoces podrían provocar nuevas provocaciones militares por parte de Pyongyang, poniendo en peligro a los residentes cerca de la frontera", ha avisado antes de recordar un episodio ocurrido en agosto de 2015, cuando una de estas retransmisiones acabó causando que el Ejército norcoreano disparara una salva de artillería, como advertencia, contra territorio de Corea del Sur.

