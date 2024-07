Evenepoel: "He demostrado que puedo disputar una carrera de tres semanas"

Niza (Francia), 21 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel se mostró muy satisfecho con su actuación en el Tour de Francia, que terminó tercero, porque, dijo, ha demostrado que puede disputar una carrera de tres semanas.

"Creo que he dado un paso adelante en mi carrera, he demostrado que puedo disputar una carrera de tres semanas", dijo el vencedor de la Vuelta a España de 2022.

"Se ha visto que todavía hay diferencias con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, pero yo venía a probarme y creo que hay perspectiva buena para el futuro", agregó.

Evenepoel señaló que Pogacar "es de otro mundo", pero que la diferencia con Vingegaard "no ha sido tan grande".

"Me voy satisfecho, sin nada que lamentar. Lo he dado todo en esta contrarreloj, pero no estaba en mi mejor forma. Pero acabar tercero en mi primer Tour, con el maillot blanco de mejor joven y con una etapa, es para estar muy satisfecho", indicó. EFE

