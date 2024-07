(Análisis) Los 'Hispanos' viven en París otra cita de quilates y autoexigencia

La selección española masculina de balonmano afrontará durante los Juegos Olímpicos de París (Francia) otra reválida, la enésima para unos 'Hispanos' acostumbrados a pelear por medallas en casi todos los torneos que disputan últimamente, pero también a sobreponerse a incertidumbres, a tropiezos, a carambolas e incluso a lesiones de última hora. De hecho, varios percances han condicionado 'in extremis' el plan del seleccionador Jordi Ribera en vísperas del torneo olímpico en tierras francesas. El pivote Gedeón Guardiola no se recuperó a tiempo de unas molestias musculares en su pierna izquierda y para colmo el lateral izquierdo Joan Cañellas sufrió, durante un encuentro amistoso ante Noruega, una lesión miotendinosa en el sóleo de su pierna derecha. A dos meses de cumplir 38 años, Cañellas dijo adiós a los que iban a ser presumiblemente sus últimos Juegos. Además, lo hizo con el agravante de que justo antes de Tokio 2020 tuvo una rotura muscular y tampoco participó en Río de Janeiro 2016 porque la selección española no había logrado clasificarse, tras no superar el Preolímpico. Guardiola, con 39 años, ha representado a los 'Hispanos' junto a Cañellas en numerosas citas para la gloria durante la última década, o más si cabe. Núcleo duro de un equipo que lleva temporadas compitiendo a gran nivel bajo ese reconocido apodo y en cuyo palmarés se han añadido medallas de Campeonatos de Europa, del Mundo y también de varios Juegos. No en vano, España conquistó en 2021 el bronce en los Juegos de la capital japonesa. Una destacadísima fase de grupos dio paso a un partido memorable ante la selección de Suecia en cuartos de final; aunque luego cayeron frente a Dinamarca en semifinales, los 'Hispanos' sufrieron con goce su desenlace contra Egipto para acabar subidos al podio de Tokio. Un año después, Ribera dirigió a sus pupilos hacia el oro en los Juegos Mediterráneos de Orán. El central Ian Tarrafeta, el lateral derecho Imanol Garciandia, el extremo derecho Kauldi Odriozola y el extremo izquierdo Dani Fernández repiten de aquella cita en Argelia junto al guardameta Sergey Hernández, reserva ahora para París 2024. Ribera no ha generado sorpresas con su lista olímpica. Como muestra de ello, Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales serán los guardianes de la portería y Álex Dujshebaev será el central titular por antonomasia. El lateral derecho contará con la veteranía de Jorge Maqueda, el lateral izquierdo exprimirá a Agustín Casado y a Dani Dujshebaev, el extremo derecho vivirá del raudo Aleix Gómez, en el pivote bregarán Abel Serdio, Adrià Figueras y Javier Rodríguez con las moles de los equipos rivales, con Miguel Sánchez-Migallón ejerciendo de líder ahora de la defensa. Para alcanzar estos Juegos de París, los 'Hispanos' pagaron a mitad del pasado marzo el peaje de un Torneo Preolímpico. Eso sí, se organizó en Granollers (Barcelona) y, ganando en sendos partidos a las selecciones de Baréin, de Eslovenia y de Brasil, los pupilos de Ribera consiguieron su asiento en el evento de este verano en suelo francés. El Estadio Pierre Mauroy, ubicado en Villeneuve-d'Ascq (cerca de Lille), compartirá protagonismo como uno de los dos escenarios de los certámenes de balonmano. El otro será el París Sur Arena, recinto que forma parte de la llamada Expo París, uno de los centros de exposiciones y convenciones más activos de toda Europa y el más visitado en Francia. Los 'Hispanos', dentro del Grupo A, debutarán el 27 de julio a las 9.00 horas contra la selección de Eslovenia. Posteriormente, llegarán las citas frente a la selección sueca el 29 de julio (16.00 horas) y ante Japón el 31 de julio (14.00 horas). Y ya en agosto, se enfrentarán a Alemania el día 2 a las 16.00 horas y cerrarán la fase de grupos el día 4, a partir de las 21.00 horas, viéndose las caras con Croacia. En el Grupo B están los 'cocos', pues las selecciones de Dinamarca, Francia, Hungría, Noruega, Egipto y Argentina pelearán por las cuatro primeras plazas y su consecuente billete a cuartos de final. El equipo anfitrión de los Juegos buscará pisar su quinta final consecutiva en estas lides y el combinado danés espera ser otra vez su antagonista.

Compartir nota: Guardar Nuevo