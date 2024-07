Vox anuncia que llamará a Sánchez a declarar como testigo en el 'caso Begoña Gómez' si "no da explicaciones"

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones". Así lo ha trasladado Buxadé a los medios de comunicación después de que Gómez se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa", ha avanzado Buxadé, haciéndose eco de la declaración ante el juez del empresario Carlos Barrabés, que afirmó que el jefe del Ejecutivo estuvo presente en dos reuniones mantenidas con Gómez en La Moncloa. El también líder de Vox en Bruselas ha recordado que el presidente de su partido, Santiago Abascal, preguntó a Sánchez el miércoles en el Congreso "a cuántas empresas había llamado para facilitar la labor y el trabajo" de Begoña Gómez "a través de todos esos artificios creados con el Instituto de Empresa, la Universidad Complutense de Madrid, la Organización Internacional del Turismo y todo ese complejo entramado que hay que desentrañar". SÁNCHEZ NO RESPONDIÓ EN EL CONGRESO Pero el presidente soslayó esta cuestión, por lo que Buxadé ha insistido en la necesidad de que los españoles reciban "explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa". "Y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo Sánchez", ha ahondado. Buxadé ha puntualizado que la citación a Sánchez, que Vox pediría "cuanto antes", sería como testigo para que así "no pueda ampararse en ningún derecho constitucional a mentir o a no declarar". Sobre la marcha del caso, el coordinador jurídico de Vox ha asegurado que "sería una absoluta sorpresa" que el caso se archivase sin escuchar a Begoña Gómez, cuya negativa a declarar le parece "un auténtico insulto a los españoles y un ataque al Poder Judicial". Asimismo, ha asegurado que Sánchez y Gómez "utilizan este proceso judicial para la obtención de beneficios políticos, entre ellos, intentar imponerse al Poder Judicial".

Compartir nota: Guardar Nuevo