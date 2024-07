VÍDEO: Zelenski aplaude la nominación de Trump como candidato presidencial y el republicano promete el fin de la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha felicitado este viernes al ex presidente estadounidense Donald Trump por su elección como candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del próximo noviembre y Trump le ha asegurado que, cuando regrese a la Casa Blanca, pondrá "fin a la guerra que tantas vidas ha costado". "He hablado con Donald Trump para felicitarlo por la nominación republicana y condenar el impactante intento de asesinato en Pensilvania", ha anunciado Zelenski en una publicación en la red social X. El mandatario ucraniano ha destacado en el mismo mensaje "el vital apoyo estadounidense bipartidista y bicameral para proteger la libertad y la independencia" de Ucrania y ha deseado a Trump "fuerza y absoluta seguridad en el futuro". "Ucrania siempre estará agradecida a Estados Unidos por su ayuda para fortalecer nuestra capacidad de resistir el terrorismo ruso", ha agregado Zelenski, que ha barajado con el político estadounidense "discutir en una reunión personal qué medidas pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera" en el país europeo. Por su parte, el expresidente estadounidense ha calificado como "muy buena" la conversación telefónica mantenida con Zelenski, a quien ha agradecido "su ayuda". "Yo, como próximo presidente de Estados Unidos, traeré la paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y ha devastado a innumerables familias inocentes", ha prometido Trump en una publicación en su red social, Truth Social. "Ambas partes podrán unirse y negociar un acuerdo que ponga fin a la violencia y allane el camino hacia la prosperidad", ha apostillado. Este cruce de agasajos llega después de que Zelenski reconociera en una entrevista para la cadena británica BBC que, en caso de que Donald Trump se hiciera con la victoria en las próximas elecciones de Estados Unidos, colaborar con el magnate sería "un trabajo duro", a pesar de que los ucranianos son "muy trabajadores". No obstante, el presidente de Ucrania ha subrayado su predisposición a colaborar con quien sea que ocupe la Casa Blanca a partir de los comicios, si bien ha valorado que el candidato a vicepresidente de Trump, el senador J.D. Vance, que en alguna ocasión ha afirmado ser indiferente a lo que pasa en Ucrania, quizás "no entiende" lo que ocurre en Kiev. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/892382/1/zelenski-aplaude-nominacion-trump-candidato-republicano-promete-fin-guerra TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

