Netanyahu destaca tras el ataque en Yemen que "no hay lugar al que no llegue el largo brazo de Israel"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado tras el bombardeo de aviones de combate israelíes en el puerto yemení de Hodeida que "no hay lugar al que no llegue el largo brazo del Estado de Israel". "El puerto que hemos atacado no es inocente. Se utilizaba para fines militaers, como puerta de entrada de armamento mortífero entregado a los hutíes por Irán", ha explicado Netanyahu en rueda de prensa. "Utilizaban estas armas para atacar a Israel, a países de la región y una importante ruta marítima internacoinal. Esta acción deja claro a nuestros enemigos que no hay lugar al que no llegue el largo brazo del Estado de Israel", ha destacado. Este ataque es además "en respuesta directa al ataque en el que murió un ciudadano israelí y otros civiles resultaron heridos y a las agresiones de los hutíes contra Israel desde el inicio de la guerra", ha indicado Netanyahu. En la misma línea, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha advertido de que "el fuego que arde ahora en Hodeida se puede ver por todo Oriente Próximo". "Su importancia es clara", ha señalado. "Los hutíes nos han atacado más de 200 veces. La primera vez que han hecho daño a un ciudadano israelí les hemos atacado. Y vamos a hacerlo en cualquier lugar que sea necesario", ha advertido. El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha revelado por su parte que la operación ha recibido el nombre del Largo Brazo. "El mensaje: Israel sabrá cómo actuar desde lejos", ha resaltado. Hagari ha subrayado que "no tenemos intención de atacar al pueblo yemení", pero ha señalado al "terrorismo hutí, controlado por Irán". "Estamos preparados en todos los sectores. La protección no es hermética y debemos actuar según las instrucciones. Nuestros pilotos han atacado el puerto de Hodeida, una ruta de suministro para el envío de armamento iraní", ha explicado. El portavoz militar israelí ha especificado que han atacado "infraestructuras energéticas". "Ha sido un ataque complejo que ha necesitado de preparación para diferentes amenazas", ha subrayado.

