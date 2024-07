Miles de israelíes salen a las calles un sábado más para exigir a Netanyahu un acuerdo por los rehenes

Miles de manifestantes han protestado un sábado más contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han exigido un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza antes del viaje del mandatario a Washington. Los manifestantes han tomado la plaza de París de Jerusalén, junto a la oficina del primer ministro, antes del viaje de Netanyahu, que tiene previsto dirigirse al Congreso estadounidense. "No vueles sin un acuerdo", reza una de las pancartas, según recoge el diario 'The Times of Israel'. "Solo el fin de la guerra traerá a los rehenes a casa", ha reprochado Mai Albini-Peri, nieta de uno de los secuestrados, Haim Peri, quien fue confirmado como muerto a principios de junio por las Fuerzas Armadas israelíes. "El fin de la guerra traerá también el fin del Gobierno, así que podéis comprender por qué esta guerra está durando tanto y por qué no hay todavía un acuerdo", ha añadido. Otro de los familiares, Alon Gat, hermano de Carmel Gat, ha explicado al diario 'Yedioth Aharonoth' que ha rechazado viajar a Washington junto a Netanyahu porque cree que el dirigente israelí está poniendo en peligro la vida de su hermana dilatando un acuerdo. "Netanyahu me invitó a viajar y al principio pensé que podría ser de ayuda, que podríamos lograr cosas. Creía que podría anunciar un acuerdo durante el vuelo, pero a medida que se acercaba la fecha me di cuenta de que no iba a pasar y que lo contrario es cierto. Está impidiendo los avances y no toma ninguna decisión", ha argumentado.

