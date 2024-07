Israel afirma que "aumentan las señales" sobre la muerte del líder del brazo armado de Hamás

El Ejército de Israel ha afirmado este viernes que "aumentan las señales" que apuntan a que Mohamad Deif, líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezzeldín al Qassam, murió en el bombardeo ejecutado la semana pasada en un área descrita como "segura" en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con más de 90 palestinos muertos. "Las señales aumentan sobre el éxito de la eliminación de Deif", ha señalado Hagari, quien ha agregado que Rafaa Salamé, un comandante de Hamás que estaba con él "ha sido eliminado, seguro", según el diario 'The Times of Israel'. "Deif y Salamé estaban juntos en el momento del bombardeo. Hamás está ocultando lo que pasó con Deif", ha afirmado. Las autoridades israelíes ya dieron por muerto esta semana a Salamé en el bombardeo contra el área de Al Mauasi, mientras que Hamás ha evitado pronunciarse por ahora sobre el paradero de Deif tras el ataque, que dejó cerca de 90 fallecidos y varios cientos de heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista. Deif lidera las Brigadas Ezzeldín al Qassam desde 2002 y es considerado como el 'cerebro' de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según las autoridades israelíes, que desataron en respuesta una ofensiva militar contra la Franja de Gaza que continúa en marcha. Deif, un alias que significa 'El invitado' --se cree que su nombre es Mohamed Diab Ibrahim Masri--, fue ascendido al frente de las brigadas tras la muerte de Salá Shehade en un bombardeo israelí contra su vivienda y ha sido desde entonces la persona más buscada por Israel por su responsabilidad en la muerte de militares y civiles israelíes en cientos de ataques. El hombre, que figura en la lista de terroristas globales especialmente designados de Estados Unidos, ha sobrevivido a varios intentos de asesinato durante las últimas décadas y habría perdido un ojo y parte de un brazo en estos ataques, mientras que su esposa y sus dos hijos --de tres años y siete meses, respectivamente-- murieron en un bombardeo de Israel en 2014. De hecho, se llegó a informar de su muerte en un bombardeo en septiembre de 2002, si bien posteriormente las autoridades de Israel indicaron que había sobrevivido. Posteriormente, resultó herido de gravedad en otro ataque en 2006, mientras que Tel Aviv indicó que había sobrevivido igualmente al ataque en 2016 que mató a sus familiares. El hombre, que también escapó con vida a otros dos bombardeos israelíes en 2021, ha emitido durante los últimos años pocos comunicados de voz, incluido el publicado tras los ataques del 7 de octubre, mientras que apenas hay fotografías suyas y prácticamente no ha hecho apariciones en público, por lo que su figura está rodeada de secretismo.

