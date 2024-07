Trump dice que se llevaba "muy bien" con Kim Jong Un y que el mandatario de Corea del Norte "le echa de menos"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que se llevaba "muy bien" con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha agregado incluso que el mandatario norcoreano "le echa de menos" y "quiere" que vuelva a la Casa Blanca. "Me llevaba muy bien con Kim Jong Un. La prensa odiaba cuando lo decía", ha afirmado en el marco de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. "Es bueno llevarse bien con alguien con alguien que tiene muchas armas nucleares", ha ironizado el exmandatario. "Detuvimos los lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Ahora Corea del Norte está actuando de nuevo", ha señalado, en referencia al aumento de las tensiones en la península. "Quiere que vuelva, creo que me echa de menos", ha zanjado, en medio de aplausos de sus seguidores. Kim y Trump mantuvieron varias rondas de reuniones --incluida una en la frontera norcoreana-- durante el periodo en el que el republicano fue inquilino de la Casa Blanca con el objetivo de impulsar un proceso de paz, si bien los contactos no derivaron finalmente en un acuerdo con Corea del Sur. Durante las últimas semanas se ha registrado un repunte de las tensiones bilaterales, incluido el intercambio de globos con propaganda y basura. Asimismo, Seúl ha reanudado las retransmisiones de propaganda mediante altavoces en la frontera, retomadas el 9 de junio por primera vez en seis años, mientras que ha reiniciado igualmente sus maniobras con fuego real cerca de la frontera común. Las autoridades norcoreanas han incrementado además sus lanzamientos de misiles balísticos y otros proyectiles, en lo que describen como una advertencia ante las acciones de Seúl y sus maniobras conjuntas con Estados Unidos. Ambos países siguen técnicamente en guerra, ya que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio, sin acuerdo de paz hasta la fecha.

Compartir nota: Guardar Nuevo