Rufus Wainwright, el músico que define como "el monstruo de dos cabezas"

Barcelona (España), 19 jul (EFE).- El artista estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, confiesa, en una entrevista con Efe en Barcelona, que se considera "un monstruo de dos cabezas", por su manejo de la voz y los instrumentos, y sostiene que es uno de los pocos cantautores que aún sale al escenario en solitario con su guitarra.

Wainwright, que actuará el domingo en el festival Les Nits de Barcelona, está considerado uno de los artistas más polifacéticos del momento, como demuestra su actual gira, en la que interpreta tanto su misa réquiem, como su musical o temas "Folkocracy', su último álbum.

En cuanto a la puesta en escena, Rufus Wainwright lo tiene claro: debe ser voz y un instrumento, ya sea la guitarra o el piano.

"Hubo un tiempo en el que era bastante común que un cantautor saliera y tocara sus canciones en solitario para mucha gente, pero eso ya no existe", explica el artista a EFE, a lo que añade que cree que es "uno de los únicos que lo hace, así que creo que se ha convertido en una habilidad única que tengo".

"No soy un guitarrista increíble. Simplemente, subo y toco, es más como si estuviera en una fiesta o cantando con los amigos. Pero cuando voy al piano, tiendo a ser más sofisticado y más matizado. Al final, la experiencia es muy amplia", apostilla Wainwright sobre su relación con estos instrumentos.

Lo que da un sentido unitario a esta unión instrumental es su voz, ya que el cantautor se considera a sí mismo como "un monstruo de dos cabezas".

"Está Rufus, la persona, y luego está Rufus, el cantante. Y el cantante es increíblemente voraz, increíblemente feroz, increíblemente hambriento, y parece devorar todos estos géneros y giros musicales diferentes y luego disfruta escupiéndolos al público. Y es curioso, porque yo no soy ese tipo de persona. Soy mucho más sensible y me asusta el mundo", detalla el cantautor.

A esto suma que "cuando abro mi voz y sale, es como otra criatura a la que tengo que satisfacer. Así que sí, creo que es mi voz de cantante la que devora todo tipo de música. Y digo que puede sonar egoísta, pero realmente no lo es. Puede ser algo fabuloso tener una voz como la mía, pero también puede ser bastante agotador, porque siempre hay que alimentarla".EFE

