Polémica en Argentina por visita de diputados a condenados por crímenes de la dictadura

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- La visita a condenados por represión durante la dictadura (1976-1983) hecha por legisladores de La Libertad Avanza (ultraderecha), el partido del presidente argentino, Javier Milei, ha levantado una fuerte controversia en el país suramericano, donde varias voces en el Congreso piden sanciones para ellos.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, trató este viernes el caso como "un tema personal de cada diputado", al ser consultado sobre la posición del Ejecutivo en la rueda de prensa habitual en la Casa Rosada.

Seis diputados de La Libertad Avanza -Beltran Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocía Bonacci- visitaron el 11 de julio último en una cárcel federal de la localidad bonaerense de Ezeiza a exmilitares y exmiembros de las fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos, a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suarez Mason (hijo) y Adolfo Donda.

"Es una agenda personal de los diputados. Además de que, por supuesto, ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo, son parte del Poder Legislativo. En ese marco, entiendo que a cada diputado que pide un traslado se le otorga, independientemente de cuál sea el destino de ese traslado", dijo Adorni este viernes.

La polémica se acrecentó porque los diputados se trasladaron al penal en un vehículo de la Cámara de Diputados.

"Será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo y evaluar si se ha incurrido en un episodio que no condice con lo que un diputado de la Nación debe hacer o cómo debe actuar. Así que es un tema que nos excede", se desligó Adorni.

El bloque opositor peronista Unión por la Patria repudió el hecho e instó a que se forme una comisión especial en la Cámara de Diputados para "evaluar" la conducta de los diputados oficialistas y que "proponga las medidas" a tomar, de acuerdo a lo establecido por el reglamento de la cámara baja y la constitución argentina.

La opositora Unión Cívica Radical (centro) también repudió el hecho y les recriminó a los diputados oficialistas que "deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución".

Representantes del bloque de Propuesta Republicana (Pro), el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y aliado del gobierno de Milei, se reunió este jueves "con el gobierno nacional para conversar sobre la agenda legislativa de la segunda mitad del año", y según los medios locales, solicitaron alguna medida al respecto.

"Condenamos todo lo que esté en contra de la ley y no nos metemos con la agenda personal de diputados, estemos o no estemos de acuerdo, nos parezca repudiable o no. No nos metemos en la agenda de cada diputado", repitió Adorni. EFE

