María José Suárez asegura que no tiene nada en contra de Raquel Bernal

Raquel Bernal hacía unas declaraciones para 'Espejo Público' esta semana y aseguraba que Álvaro Muñoz Escassi siempre se portó bien con ella a pesar de que su matrimonio no funcionase. Con total sinceridad, no dudó en expresar públicamente qué le parece la imagen que se está dibujando del jinete. "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa. Me protegió en la parte económica... Que después nos separamos porque tenemos vidas diferentes es otra cosa" confesaba Raquel en uno de sus audios. Hoy, hemos podido hablar con María José Suárez y le hemos preguntado sobre estas declaraciones, pero parece que no le han extrañado porque "Raquel es una divina, es una divina. Yo solo tengo palabras bonitas para Raquel. Me abrió las puertas de su casa en República Dominicana, me compró más de cien vestidos de mi colección última para una tienda en Venezuela. ¿Qué voy a hablar de Raquel? Si es que es divina, la quiero muchísimo". En cuanto a si ella comparte la descripción que hizo la empresaria sobre Álvaro, a quien define como una persona maravillosa, la modelo optaba por reírse y no desvelar qué es lo que piensa del que hasta hace unos días era el amor de su vida. Por último, la modelo también ha querido aclarar el motivo por el que llama Valerín a la chica con la que le fue infiel el jinete: "Yo la llamo Valerín, y eso es lo único que voy a aclarar, porque yo el email que recibo es de Valerín y ella lo sabe qué me escribe por Valerín. No es que yo me lo estoy inventando, os lo puedo enseñar ella dice que se llama Valeri, pero el email que yo recibo es Valerín y con esto y un bizcocho".

