Lorena Gómez se deshace en elogios hablando de su marido

Lorena Gómez está viviendo uno de sus mejores momentos. Este viernes ha lanzado 'Iguales y diferentes', una salsa que ha creado con un dúo que nos ha hecho bailar en multitud de ocasiones: Gente de Zona. Feliz por todo lo que está saboreando, la artista hablaba con Europa Press este jueves y nos confesaba cómo se encuentra en estos momentos. Siempre protegiendo su lado más personal, la mujer de René Ramos se apoya en su familia para todas esas decisiones importantes... Enamorada y disfrutando de su único hijo, la artista nos ha comentado que "se me pasa por la cabeza muchas veces" tener otro hijo más "pero tengo que trabajar muchísimo. Tengo un disco pendiente, tengo una gira pendiente de invierno, o sea, al final son muchas horas de trabajo". Y es que, al fnal Lorena es consciente que "este trabajo te quita mucho tiempo, pero sobre todo quiero aprovechar para dedicarme a él también, al niño, y tener atención en él, porque ya dos es diferente, tienes que repartirte el tiempo. Entonces, de momento, ya veremos". Cuando le preguntábamos por René Ramos y su faceta como papá, la cantante nos desvelaba que "los veo a ellos y se me cae la baba porque digo, jolín, qué bonito que pueda estar disfrutando de él, a pesar de lo que trabaja también, ¿no? Pero qué bonito que pueda... De verdad que es un padrazo, no puedo decir otra cosa. O sea, yo los veo y me derrito, porque es que además él tiene devoción por su padre también, ¿no? Y cada vez quiere más papá". A pesar de sus apretadas agendas, Lorena nos dejaba claro que siempre encuentran un tiempo para las vacaciones en familia: "Nuestras vacaciones son sagradas, por supuesto, lo que pasa que claro, vamos a estar en septiembre ya con los ensayos y tal, así que una semanita él también está con su mercado y tal, entonces yo creo que vamos a tener unos días y yo rezo porque los tengamos, porque nos lo merecemos, además". Por último, también nos comentaba que a pesar de tener gran cantidad de trabajo "nos vemos mucho y lo agradezco, porque en este mundo es muy complicado, muy complicado sobre todo el tema de agendas, pero él siempre con su mujer y su niño siempre a todas partes".

