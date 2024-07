Las protestas contra el sistema de cuotas en Bangladesh dejan 27 muertos en medio de nuevos enfrenamientos

Casi medio centenar de municipios de Bangladesh, entre ellos la capital, Daca, son escenario este viernes de nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miles de manifestantes, con los estudiantes a la cabeza, contra lo que describen como un discriminatorio sistema de cuotas para el funcionariado y que han dejado hasta el momento 27 fallecidos y más de 1.500 heridos. De acuerdo con esta estructura, un 30 por ciento de los puestos de funcionarios están reservados los descendientes de combatientes de la guerra de independencia y un 26 por ciento adicional está destinado específicamente para las mujeres, habitantes de distritos empobrecidos, minorías étnicas y personas con discapacidad. Las manifestaciones, en realidad, comenzaron a principios de mes, después que el Tribunal Superior de Bangladesh restableciera este sistema, instaurado en 1972 pero eliminado en 2018 tras importantes movilizaciones estudiantiles. Amnistía Internacional denunció por aquel entonces el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Parte de los manifestantes denuncia además que este sistema favorece además a los simpatizantes de la Liga Awami, el partido de la primera ministra del país, Sheij Hasina, que ha hecho de la independencia su bandera mientras emplea las cuotas como herramienta política para consolidar su control sobre el país a nivel local. La capital del país, donde han fallecido 19 personas, lleva dos días paralizada mientras la Policía Metropolitana ha anunciado la prohibición de todo tipo de concentraciones para este viernes, según ha anunciado el portavoz policial Faruk Hosain en rueda de prensa recogida por el diario 'Prothom Alo', en la que ha proporcionado este balance actualizado de víctimas. Entre ellas hay once estudiantes fallecidos por arma de fuego, casos todos ellos bajo investigación. La prohibición, no obstante, no ha apaciguado protestas este viernes en los barrios de Uttara, Mohammadpur y Badda durante lo que el coordinador del movimiento estudiantil contra el sistema de cuotas, Asif Mahmud, ha descrito como "el día del apagón", especialmente notorio en el sistema nacional de ferrocarril, ahora mismo completamente paralizado.

