Kasper Hjulmand renuncia a continuar como seleccionador de Dinamarca

El técnico Kasper Hjulmand no continuará como seleccionador nacional de Dinamarca, cargo en el que llevaba desde el año 2020 y después de haber llegado al combinado danés hasta las semifinales de la Eurocopa de 2021, según confirmó la asociación de su país. El entrenador de 52 años ha decidido no seguir al frente a la 'Dinamita Roja', con la que cayó en los octavos de final de la pasada EURO de Alemania al perder por 2-0 ante la anfitriona y no poder repetir su buena actuación de 2021 cuando Dinamarca fue semifinalista, perdiendo ante Inglaterra 2-1 tras una prórroga. De momento, Morten Wieghorst, uno de sus actuales asistentes, se hará cargo de forma interina de la selección danesa, mientras que la federación busca un relevo para afrontar sobre todo la clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Compartir nota: Guardar Nuevo