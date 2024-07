Falcao cumple su sueño debutando con Millonarios en un agónico empate ante Medellín

Medellín (Colombia), 18 jul (EFE).- Ante 22.839 espectadores Radamel Falcao García cumplió este jueves su sueño al debutar con Millonarios en un partido oficial ante el DIM que terminó igualado 1-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde pudo sentir el cariño de la gente en la primera fecha de la liga colombiana.

Todos los ojos estaban puestos en el goleador histórico de la selección colombiana y fueron poco los momentos en los que lo trataron como un rival en un estadio pintado de rojo, en el que recibió el primer gesto de cariño tras el calentamiento previo al partido cuando llovieron aplausos desde la tribuna y él correspondió con un saludo.

Cuando los equipos saltaron al campo y el 'Tigre' se dirigió al banquillo de suplentes, le pidieron un par de fotos antes de empezar el juego, que no arrancó favorable para el cuadro embajador porque las mejores chances fueron para el Poderoso hasta que Brayan León abrió el marcador al minuto 42 cuando venció al arquero Iván Arboleda.

Ante el 1-0, el técnico Alberto Gamero tomó medidas. Falcao empezó el calentamiento junto a su compañero Daniel Mantilla, mientras el resto del grupo estaba en el camerino. Ese fue otro espacio para aplaudir al ídolo de miles de colombianos por sus memorables presentaciones con la Tricolor y la carrera que construyó en su paso por el fútbol europeo.

Se levantó el tablero electrónico y vino la ovación. Los propios hinchas del Deportivo Independiente Medellín (DIM) se rindieron ante el goleador segundos antes de la reanudación cuando ingresó por el centrocampista Daniel Giraldo, en una apuesta por remontar para darle un buen inicio al ciclo de García en el fútbol de su país.

Apenas llevaba dos minutos en el campo cuando recibió las primeras "caricias" de los rivales para evitar líos con el que llegó a ser considerado el mejor "9" del mundo, que cerró su historia en Europa con el Rayo Vallecano.

Entre los centrales del Medellín José Ortiz y Fainer Torijano lo mantuvieron controlado, pero alcanzó a aparecer al 52' con un disparo prácticamente desde el punto penal para exigir al portero Eder Chaux en una jugada que le dio alivio al DIM, dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, cuando se levantó el banderín para invalidar la acción.

Después se le hizo más difícil entrar en contacto con la pelota, así que se echó unos metros atrás para asociarse con Mantilla y Leonardo Castro, su fórmula en ataque, pero no la tuvieron fácil porque se encontraron con un elenco combativo, con argumentos y que lució mejor que el conjunto albiazul.

Cuando hubo alguna pelota quieta, Falcao intercambió palabras con David Mackalister Silva, el cobrador, y envió señales para que los buscaran en el cabezazo, una de sus mejores armas. Faltó puntería en los pateadores, lo mismo que en los jugadores que intentaron servir del costado con la intención de hacer rugir al Tigre.

Al exjugador del Rayo Vallecano se le hizo difícil tener el protagonismo al que estaba acostumbrado, en especial porque no fue un buen partido para su equipo y no hubo un jugador que lo alimentara para ponerlo mano a mano. Sin embargo, no dejó de moverse y de flotar en otras zonas buscando una oportunidad, pero apenas le alcanzó para pelear una pelota por arriba en un centro de Danovis Banguero.

El argentino Santiago Giordana apareció con su gol en el último minuto para igualar el partido y rescatar una noche para la historia con la materialización del sueño de Falcao, que regresó a su país 24 años después de jugar con solo 13 años de edad con Lanceros en la segunda división.

No anotó en su primer juego en la liga colombiana, pero no se fue derrotado del Atanasio Girardot, donde saltaron algunos aficionados al campo tras el final y se vieron carteles con mensaje como "Falcao, eres mi ídolo; me das tu camiseta".

Por Jeimmy Paola Sierra