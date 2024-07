Evenepoel: "Mi podio está asegurado"

Isola 2.000 (Francia), 19 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), tercero de la general del Tour de Francia, admitió un día más la superioridad del líder Tadej Pogacar y dio por buena la jornada alpina al "asegurar el podio".

"Pogacar volvió a estar por encima de todos. Ya cuando empezó a subir el ritmo puso a todos al límite y ni siquiera había atacado todavía. Luego no pude seguirle y puse mi propia marcha, y como vi que era casi el mismo que el de Vingegaard le esperé para rodar juntos. Me faltó un poco de cooperación. Probé suerte para ver si podía ganar tiempo, pero no funcionó", comentó Remco en meta.

Evenepoel, ganador de la Vuelta y campeón del mundo en 2023, ganó tiempo respecto al cuarto clasificado, el portugués Joao Almeida, por lo que prácticamente asegura su plaza en el podio.

"Para mí ha sido otro buen día, he aumentado mi ventaja sobre Almeida y podemos decir que mi podio está asegurado. Sobre todo me he portado bien en esta etapa difícil en la que hemos llegado muy alto. Es un momento clave en mi carrera, me tranquilicé sobre mis capacidades. Ahora sé en qué dirección quiero ir, sé que todavía tengo camino por recorrer", destacó.

Remco solo espera no cometer errores importantes en la etapa de este sábado y tratará de ganar la crono del domingo.

"Mañana tendremos que mantenernos concentrados, no cometer errores estúpidos que puedan hacerme perder tiempo, simplemente competiré por mi podio. Y el domingo lo daré todo para ganar la etapa", concluyó. EFE

