CERMI denuncia al Defensor y a Derechos Sociales la "inaccesibilidad" de una sede de los Cursos de Verano de la UCM

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la "innacesibilidad" del 'Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo', una de las sedes físicas de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, situada en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid. Según ha explicado el CERMI, el edificio elegido por la UCM para albergar sus Cursos de Verano, de carácter histórico, "no reúne los requerimientos de accesibilidad universal que imponen la legislación vigente, estatal y autonómica". "Entre las deficiencias más acusadas está la de carecer de ascensor, por lo que las personas con discapacidad motora no pueden hacer uso de la planta superior, abierta al público y utilizada como espacio para las aulas de los Cursos de Verano. Esta situación supone una discriminación por razón de discapacidad, prohibida normativamente y constituye una infracción administrativa sancionable", recalca el CERMI. En este sentido, ha solicitado al Defensor del Pueblo y a la OADIS que abran expediente a la UCM y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, titular del edificio, "por vulneración de derechos de las personas con discapacidad" e instan a la institución universitaria a abandonar "de inmediato" ese inmueble como sede de sus Cursos de Verano o de cualquier otra actividad, y a encontrar otra "plenamente respetuosa con las exigencias de accesibilidad universal". Finalmente, el CERMI ha lamentado que la UCM haya elegido esta sede como lugar de acogida de sus Cursos de Verano "a sabiendas de que no reunía condiciones de accesibilidad, lo que denota su despreocupación por los derechos de este grupo de población".

