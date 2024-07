Ángel Cristo Jr. crea interes sobre el cara a cara que protagonizará con Arantxa del Sol

Este jueves nos enterábamos de que Arantxa del Sol se va a sentar esta noche en el plató de '¡De viernes!' cara a cara con Ángel Cristo Jr. después de sus múltiples enfrentamientos en 'Supervivientes 2024' y de esa supuesta agresión que la concursante cometió y por lo que fue alejada de la pequeña pantalla. Sin embargo, Ángel parece estar muy tranquilo con este cara a cara que se va a producir en tan solo unas horas porque ayer podíamos hablar con él y se quedaba mudo al preguntarle por todo lo que tendrán que aclarar esta misma noche. En esta ocasión el exsuperviviente salía de su casa para subirse al coche y prefería no comentar nada sobre cómo está la situación con su familia después de que su madre le haya interpuesto una demanda y que su hermana haya dejado claro que no lo quiere en su vida. Y es que Sofía Cristo hablaba este jueves en 'Espejo Público' asegurando que no quería saber nada de su hermano, que no le reconocía y que muchas veces hay que tomar la decisión de alejarse de la familia porque no hace bien.

