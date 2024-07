Rusia no descarta un despliegue de misiles nucleares si EEUU coloca en Alemania armamento de largo alcance

Las autoridades de Rusia han afirmado este jueves que "no descartan ninguna opción" en caso de que Estados Unidos dé el paso de colocar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance, incluida la posibilidad de desplegar misiles con capacidad nuclear, después de recalcar la semana pasada que podría bajarar una "respuesta militar" si Washington da este paso. "No descarto ninguna opción", ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, tras ser preguntado sobre el posible despliegue de misiles nucleares en caso de que Estados Unidos cumpla con su anuncio, al tiempo que ha recalcado que estas acciones suponen "una destrucción total de los acuerdos sobre control de armas en la zona". "En esta situación, teniendo en cuenta las capacidades combinadas de los países que son miembros de la OTAN, debemos calibrar nuestras respuestas, sin ninguna limitación interna en términos de qué, dónde y cuándo puede, debe y debe desplegarse. Es decir, las opciones deben ser las más amplias posibles", ha sostenido, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Así, ha reseñado que esta postura por parte de Moscú "no es una amenaza para nadie, sino una vía para buscar el algorismo más efectivo, también en términos de costes, para responder a unos desafíos cambiantes". Riabkov ha garantizado además que las autoridades rusas asegurarán la seguridad en el exclave de Kaliningrado, que "desde hace mucho ha atraído la atención de los oponentes". "Si los representantes del Gobierno de Alemania consideran justificado iniciar medidas para una escalada bajo el pretexto de lo que pasa en esta región, responderemos con medidas de compensación de la forma que consideremos más aceptable", ha recalcado. "Nada nos detendrá a la hora de solucionar los problemas para nuestra seguridad en todo el perímetro de las fronteras rusas", ha zanjado. El propio Riabkov afirmó la semana pasada que "la naturaleza de la reacción" de Rusia en caso de que Estados Unidos dé este paso, que implicaría el primer despliegue estadounidense de este armamento en Alemania desde el fin de la Guerra Fría, "será decidida con calma y de forma profesional". El anuncio de Estados Unidos y Alemania destaca que este despliegue tiene como objetivo de demostrar el "compromiso" de Washington con la OTAN y sus contribuciones a la "disuasión integrada europea" y especifica que "estas unidades convencionales de largo alcance incluirán (misiles) SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas desarrolladas, que tienen un alcance significativamente mayor que los materiales terrestres actuales en Europa". Por otra parte, Estados Unidos y cuatro países europeos --Países Bajos, Alemania, Italia y Rumanía-- anunciaron el miércoles que enviarán sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania tras la última oleada de ataques rusos que durante la jornada del lunes dejaron cerca de 40 muertos y 170 heridos, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

