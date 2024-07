Rodolfo Sancho encarna a un director "amargado" en 'Un paseo por el Borne': "Me gustaría dirigir películas"

El actor Rodolfo Sancho protagoniza uno de los papeles más "introspectivos" de su carrera en 'Un paseo por el Borne', una película en la que interpreta a un cineasta "amargado y oscuro", frustrado con el sector cinematográfico, pero que gracias a un grupo de alumnos de un curso que imparte como profesor recupera la pasión por la dirección. "Dirigir películas es algo que me llama mucho la atención. Es algo que me gustaría", reconoce en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la película el próximo 25 de julio, en la que añade que le da mucho respeto por ser conocedor de la profesión y por pertenecer a una familia de actores. El actor destaca que es una película que cuenta una historia de "superación", lo cual le atrajo, y precisa que su personaje comienza en la "oscuridad" y termina recuperando la pasión por el cine. "El personaje empieza muy amargado, muy frustrado, muy en contra de todo. Ha dejado su pasión, cree que el mundo le ha traicionado. Vivir ahí es muy complicado y era duro vivir dentro del personaje. Pero al final, él recupera la positividad y la pasión gracias a los alumnos", explica Rodolfo Sancho. Su personaje mantiene una relación de amor-odio con el cine, una situación que para el actor es "parte de la historia de la interpretación", al igual que vivir momentos laborales difíciles, debido a la intermitencia del sector. "Si tú lees la historia del cine, no creo que exista un solo actor que no haya tenido momentos de parón y de miedo, porque se pasa miedo. Sientes que el mundo se acaba y de pronto surge el milagro. La alegría que te da eso, supera todo lo mal que lo hayas pasado", ha comentado. Además, el actor ha recordado que el rodaje de esta película le coincidió con otros proyectos y no pudo disfrutar tanto de Palma de Mallorca, como sí que hicieron el resto de sus compañeros. "Estaba un poco liado y me exigía mucho a mi mismo. Mi responsabilidad lógicamente era sabérmelo muy bien e intentar retrasar el rodaje lo menos posible", confiesa. Rodolfo Sancho comparte protagonismo con Natalia Verbeke, Roque Ruiz, Tábata Cerezo o Ruth Gabriel, que también ha concedido una entrevista a Europa Press, en la que ha elogiado a su compañero de rodaje. "Rodolfo es un compañero extraordinario. Cuando nos daba la réplica, y no estaba él en cámara, lo hacía con la misma energía como si estuviera él rodando", afirma la actriz. En su caso, Ruth Gabriel señala que le da "mucha pereza" pensar en dirigir una película, pero apunta que Sancho está "preparadísimo". "Yo no he visto a mucha gente controlar un set como lo hace él. Sabe lo que está pasando en cada esquina, tiene un radar impresionante para cualquier detalle. Tendrá que dirigir en algún momento", asegura. "EL CINE NUNCA VA A MORIR. SIEMPRE RESUCITA" Durante la película, el personaje de Rodolfo Sancho dice que el cine está muriendo, sin embargo, el actor aclara en la entrevista que el cine ha pasado por "muchísimas crisis, pero siempre ha resucitado". "Yo creo que el cine no va a morir nunca, pero pasará por crisis como cualquier ámbito", señala el actor, que recibe la aprobación de Ruth Gabriel. "Totalmente de acuerdo con él. Son olas que van pasando y van volviendo", remarca. Al respecto, Sancho defiende que cada vez se producen más películas y recuerda el éxito en taquilla que tuvo Tom Cruise con 'Top Gun: Maverick', estrenada en 2022. "Después de la pandemia, hizo la mayor taquilla de su carrera. Con lo cual, nunca se sabe lo que puede ocurrir en el cine", sentencia.

